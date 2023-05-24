快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市興建向陽長照樂活館 民眾抗議批公所鴨霸

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，卻有廿多名附近居民前市公所抗議，要求另覓他地興建。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，卻有廿多名附近居民前市公所抗議，要求另覓他地興建。記者劉明岩／攝影

彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，今天約有20多名里民到市公所抗議，除質疑活動中心才建20多年就要拆除是浪費公帑，對未來樂活館納入失智、失能長者使用也有疑慮，要求另覓他地興建。市長林世賢回應說，長照樂活館將提供婦幼、長照、托嬰等多功能服務，每個人都會用得到，市公所會按既定政策推動。

彰化市公所指出，彰化市老年人口率已接近全國平均值，配合衛生福利部一國中學區一日照中心政策，彰化縣政府盤點彰化市各學區日照中心資源，考量位在信義國中小學學區的向陽地區長照服務及社會福利需求日益增長，為方便當地長輩使用，由彰化縣政府向衛生福利部爭取前瞻基礎建設計畫，興建向陽長照樂活館。

向陽長照樂活館由中央前瞻計畫核定補助3750萬元，另有縣府自籌經費，預定興建地上5層，建成後，將設立公設民營托嬰中心、夢想館（婦女福利）、縣輔具資源中心、社區心理諮商室、失智據點、 社區式日間照顧中心、向陽社區活動中心及莿桐聯合里辦公處等據點，建構多元化服務，並協助社區資源連結。

不過，卻有20多名向陽里民今天上午到市公所舉白布條，抗議市公所「鴨霸」，強調現有才使用廿多年的活動中心，仍十分穩固，卻要拆除改建為樂活館，未免浪費公帑，居民也指出，目前活動中心已有關懷據點服務長者，對未來樂活館再納入症狀較為嚴重的失智、失能長者，居民無法接受，因此要求另覓他地興建。

市長林世賢表示，市公所配合中央及縣府政策，好不容易爭取到經費興建樂活館，提供長照、婦幼、社會福利等多元服務，並協助社區資源連結，這是每個人都用得到的，市公所會按既定政策推動。

彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，提供婦幼、長照、托嬰等多功能服務。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，提供婦幼、長照、托嬰等多功能服務。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，卻有廿多名附近居民前市公所抗議，要求另覓他地興建。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，卻有廿多名附近居民前市公所抗議，要求另覓他地興建。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，卻有廿多名附近居民前市公所抗議，要求另覓他地興建。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，卻有廿多名附近居民前市公所抗議，要求另覓他地興建。記者劉明岩／攝影

長照 向陽

延伸閱讀

74歲、83歲內門總鋪師退而不休 當志工掌杓提供健康美味

彰化縣5年流失3.3萬人 房價倒漲19%

彰化縣五年流失3.3萬人 房價卻倒漲近兩成

長照享促參優稅 須四條件

相關新聞

台中禁售日本核食被判敗訴 盧秀燕：捍衛食安態度沒變

「台中市食品安全自治條例」修正部分條文，禁售日本5縣市核災食品，台北高等法院判決敗訴。對此，市長盧秀燕下午受訪時說，非常...

南投草屯青年住宅擬蓋7層樓 初步規畫戶數出爐

南投縣政府開發草屯手工藝產業園區，預留青年住宅用地約480坪，近期規畫興建地上7層建物，若以3房型規畫，初估能有37戶。...

台中建案67處進行塔吊 議員要求都發局落實巡檢

中捷事故引發社會關注，藍綠議員要求市府加強大眾運輸沿線工安問題。民進黨議員質詢，都發局是建案施工備查單位，從中捷事故來看...

久旱不雨轉暴雨 彰化文蛤大量死亡損失一億多 農民盼補助

彰化縣芳苑鄉沿海養殖文蛤因久旱不雨，再加上日前突強降雨，氣候變遷過大，文蛤不斷死亡，彰化縣養殖協會執行長楊福錦說，今天災...

彰化市興建向陽長照樂活館 民眾抗議批公所鴨霸

彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，今天約有20多名里民到市公所抗議，除質疑活動中心才建20多年就要拆除是...

水里車埕自行車道打通斷點 即日起試營運 端午節前全開放

日月潭風景區打造親山親水環境，去年起建置車埕聯外自行車道連接水里鄉市區，主體工程已於今年春節完工，即日起對外開放試營運，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦