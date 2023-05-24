彰化市興建向陽長照樂活館 民眾抗議批公所鴨霸

彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，今天約有20多名里民到市公所抗議，除質疑活動中心才建20多年就要拆除是浪費公帑，對未來樂活館納入失智、失能長者使用也有疑慮，要求另覓他地興建。市長林世賢回應說，長照樂活館將提供婦幼、長照、托嬰等多功能服務，每個人都會用得到，市公所會按既定政策推動。

彰化市公所指出，彰化市老年人口率已接近全國平均值，配合衛生福利部一國中學區一日照中心政策，彰化縣政府盤點彰化市各學區日照中心資源，考量位在信義國中小學學區的向陽地區長照服務及社會福利需求日益增長，為方便當地長輩使用，由彰化縣政府向衛生福利部爭取前瞻基礎建設計畫，興建向陽長照樂活館。

向陽長照樂活館由中央前瞻計畫核定補助3750萬元，另有縣府自籌經費，預定興建地上5層，建成後，將設立公設民營托嬰中心、夢想館（婦女福利）、縣輔具資源中心、社區心理諮商室、失智據點、 社區式日間照顧中心、向陽社區活動中心及莿桐聯合里辦公處等據點，建構多元化服務，並協助社區資源連結。

不過，卻有20多名向陽里民今天上午到市公所舉白布條，抗議市公所「鴨霸」，強調現有才使用廿多年的活動中心，仍十分穩固，卻要拆除改建為樂活館，未免浪費公帑，居民也指出，目前活動中心已有關懷據點服務長者，對未來樂活館再納入症狀較為嚴重的失智、失能長者，居民無法接受，因此要求另覓他地興建。