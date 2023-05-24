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水里車埕自行車道打通斷點 即日起試營運 端午節前全開放
日月潭風景區打造親山親水環境，去年起建置車埕聯外自行車道連接水里鄉市區，主體工程已於今年春節完工，即日起對外開放試營運，並定於6月2日舉行通車儀式，日管處車埕站表示，車道沿水里溪畔，起於車埕第二停車場迄於水里雙土地公廟，全長約4公里，沿途經懷舊風情的車埕聚落、鐵道文化園區、水里紅橋等景點。
日管處表示，百年前木業發達水里、車埕一帶，繁榮有著「小台北」之稱，更是日月潭抽蓄水力發電廠的核心，目前雖面臨火車中斷於集集間，但仍是國人最愛前來的景點，因此去年將水里自行車道打通車埕自行車道間的斷點，車埕段從四面青山環繞的台鐵車埕站出發，目前先試營運開放車埕第二停車場迄於水里雙土地公廟。
未來全面開放後，水里至車埕自行車道，可沿著水里溪一路欣賞明媚的景色，並一路拜訪水里小鎮並前往車埕木業展示館，感受昔日因木業而繁榮的小鎮風光，以及台電著名的水力發電機組，由於車道少有起伏，騎起來十分平緩，一路上設有休憩的涼亭，屬經典休閒的自行車道路線，適合假日親子同行騎鐵馬、賞水岸風光。
日管處指出，自行車道主體工程已在春節已完成，自行車道沿線增設指示牌、植栽，以及入口車擋等，相後續驗收工作若順利，將在端午節前可全面開放。
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