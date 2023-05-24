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南投縣用電不到台中市12趴 但因這事年輕人高興不起
南投縣政府依據台灣電力公司統計資料，111年度南投縣全縣總用電量29.20億度，僅占用電量最多台中市342.15億度的11.7%，且比110年度29.91年億度，減少0.71億度省電有成。有縣民自嘲，南投縣少了夜間消費環境，市區過了8點多商店就大多數熄燈，難怪特別省電。
南投縣主計處表示，依據台電統計，111年南投縣總用電量29.20億度，占全國總用電量2315.41億度約1.26%。全國用電量前三名縣市分別為台中市342.15億度、台南市320.96億度、高雄市307.34億度。
南投縣去年總用電量29.20億度，其中以工業部門用電量12.03億度占41.20%最多，其次為住宅用電量9.30億度占31.85%，二者合計占南投7成以上用電。
南投縣人均用電量(住宅部門用電量/年中人口數)為1928.08度，較全國2179.18度，減少251.1度，居全國第20名，顯見南投縣扣除工商業及農林漁牧業等用電，個人用電量相對節省。
南投市上班族張先生說，省電是好事，但也代表南投缺少商業和消費娛樂活動，就算是南投市鬧區，晚上8點過後許多商店就關門，除了速食店、便利商店、大賣場美食街，想要吃東西都不容易，不符合現在的消費型態，難怪年輕人都有往外縣市跑。
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