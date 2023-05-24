快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

彰化縣府攜手企業辦校園藝術計畫 8年陶冶63校

中央社／ 彰化縣24日電

彰化縣政府攜手企業回饋辦理校園藝術計畫邁入第8年，已有63所國小參與獲廣大迴響，投入經費逾1200萬元，今年主題包含巡迴畫展、藝術見學之旅、家鄉地圖繪製競賽等。

豐富學校教學資源，彰化縣政府與東碩資訊公司、研揚文教基金會合作辦理「彰化縣藝術光點，藝文攜手計畫」，展出台灣藝術家作品，並巡迴員林市靜修國小、福興鄉永豐國小及文昌國小、溪湖鎮湖東國小、永靖鄉福興國小，今天在靜修國小舉行聯合開幕式。

縣長王惠美出席致詞表示，東碩資訊公司董事長曹賜正2016年起贊助家鄉彰化縣推廣藝術教育，由研揚文教基金會創辦人莊永順、董事長黃慧美用心協助課程及活動推動，目前彰化縣已有63所國小參與，各項計畫投入總經費逾新台幣1200萬元，讓美學教育向下扎根。

王惠美說，這項計畫以認識台灣藝術家及作品為教學方向，今年主題活動包含台灣藝術家主題巡迴畫展、數位教材畫作賞析、3天2夜台北藝術探索見學之旅、家鄉地圖繪製競賽，讓孩子熟悉鄉土特色，今年縣內共5所學校參與，讓學生更認識藝術，奠基美學涵養。

曹賜正表示，感謝王惠美重視美學推廣，身為彰化鄉親，這項美學教育計畫他做得很高興，只要王惠美登高一呼，一定全力配合讓彰化越來越好；靜修國小校長吳耀騰說，藝術能美化人生，看到孩子欣賞畫作的眼神，讓他深信已在孩子心中激起漣漪，也埋下藝術種子。

王惠美 藝術家 彰化

延伸閱讀

彰化平和國小選手圓夢 赴美參加國際曲棍球賽盼再創佳績

彰化縣鹿港區綜合行政大樓動土 2025年將成為城市新地標

國民黨提名侯友宜 獲贈順澤宮冠軍帽的往事被提起

國民黨徵召侯友宜選總統 王惠美：全力支持黨的候選人

相關新聞

台中禁售日本核食被判敗訴 盧秀燕：捍衛食安態度沒變

「台中市食品安全自治條例」修正部分條文，禁售日本5縣市核災食品，台北高等法院判決敗訴。對此，市長盧秀燕下午受訪時說，非常...

南投草屯青年住宅擬蓋7層樓 初步規畫戶數出爐

南投縣政府開發草屯手工藝產業園區，預留青年住宅用地約480坪，近期規畫興建地上7層建物，若以3房型規畫，初估能有37戶。...

台中建案67處進行塔吊 議員要求都發局落實巡檢

中捷事故引發社會關注，藍綠議員要求市府加強大眾運輸沿線工安問題。民進黨議員質詢，都發局是建案施工備查單位，從中捷事故來看...

久旱不雨轉暴雨 彰化文蛤大量死亡損失一億多 農民盼補助

彰化縣芳苑鄉沿海養殖文蛤因久旱不雨，再加上日前突強降雨，氣候變遷過大，文蛤不斷死亡，彰化縣養殖協會執行長楊福錦說，今天災...

彰化市興建向陽長照樂活館 民眾抗議批公所鴨霸

彰化市向陽里社區活動中心計畫改建為5樓長照樂活館，今天約有20多名里民到市公所抗議，除質疑活動中心才建20多年就要拆除是...

水里車埕自行車道打通斷點 即日起試營運 端午節前全開放

日月潭風景區打造親山親水環境，去年起建置車埕聯外自行車道連接水里鄉市區，主體工程已於今年春節完工，即日起對外開放試營運，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦