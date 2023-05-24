彰化縣府攜手企業辦校園藝術計畫 8年陶冶63校

彰化縣政府攜手企業回饋辦理校園藝術計畫邁入第8年，已有63所國小參與獲廣大迴響，投入經費逾1200萬元，今年主題包含巡迴畫展、藝術見學之旅、家鄉地圖繪製競賽等。

豐富學校教學資源，彰化縣政府與東碩資訊公司、研揚文教基金會合作辦理「彰化縣藝術光點，藝文攜手計畫」，展出台灣藝術家作品，並巡迴員林市靜修國小、福興鄉永豐國小及文昌國小、溪湖鎮湖東國小、永靖鄉福興國小，今天在靜修國小舉行聯合開幕式。

縣長王惠美出席致詞表示，東碩資訊公司董事長曹賜正2016年起贊助家鄉彰化縣推廣藝術教育，由研揚文教基金會創辦人莊永順、董事長黃慧美用心協助課程及活動推動，目前彰化縣已有63所國小參與，各項計畫投入總經費逾新台幣1200萬元，讓美學教育向下扎根。

王惠美說，這項計畫以認識台灣藝術家及作品為教學方向，今年主題活動包含台灣藝術家主題巡迴畫展、數位教材畫作賞析、3天2夜台北藝術探索見學之旅、家鄉地圖繪製競賽，讓孩子熟悉鄉土特色，今年縣內共5所學校參與，讓學生更認識藝術，奠基美學涵養。

曹賜正表示，感謝王惠美重視美學推廣，身為彰化鄉親，這項美學教育計畫他做得很高興，只要王惠美登高一呼，一定全力配合讓彰化越來越好；靜修國小校長吳耀騰說，藝術能美化人生，看到孩子欣賞畫作的眼神，讓他深信已在孩子心中激起漣漪，也埋下藝術種子。