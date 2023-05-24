逢甲商圈求新求變擄獲外地遊客 一中在地人多

台中商圈相當知名，但吸客也有差異性。台中市觀旅局今天指出，一中商圈緊鄰學區，在此求學民眾會習慣繼續在此商圈用餐購物，逢甲商圈攤商求新求變，獲較多外地旅客喜愛。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，依電信數據顯示，去年一中商圈約有67%是在地遊客、33%為外地遊客；逢甲商圈則相反，約55%是外地遊客、在地遊客占45%左右，呈現著相當特別的反差。

觀旅局長陳美秀表示，經分析發現，一中商圈鄰近中友百貨、台中一中、台中科技大學、國立台灣體育運動大學等多所學校及補習班，許多在地人從學生時代就在這裡上課補習，不知不覺也習慣在此用餐、購物。

陳美秀說明，一中商圈承載著在地人學生時期的回憶，流行服飾、飾品、雜貨商店、運動用品店、個性主題商店、特色餐館等，有陪伴著台中人超過一甲子的豐仁冰、鮮嫩酥脆的雞排、價位親民的福州包、古早味的泡沫紅茶店、神秘的隱藏版飲料等，是許多學子懷念的好味道。

逢甲商圈鄰近國道一號台中交流道與中彰快速道路，旁邊的朝馬轉運站是公路客運重要樞紐，南來北往交通便捷，加上周邊旅館多，住宿方便，吸引許多外地遊客到訪。

陳美秀指出，逢甲夜市商圈的攤販求新求變，是許多創新小吃的發源地，如現今遍佈香港、馬來西亞，且在全台各大夜市商圈等皆可看到小巧可愛、啪滋啪滋作響的知名品牌章魚小丸子，就是從逢甲夜市發跡。

她說，另外，還有經典不敗的逢甲四合一飲品、大腸包小腸、蛋餅、起士馬鈴薯等小吃美食，以及各式流行服飾、小物等吃、喝、玩、樂一次購足，因此外縣市旅客造訪台中景點的清單中，逢甲商圈都是必遊選項之一，甚至一再回訪，感受逢甲源源不絕的生命力。