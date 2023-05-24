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彰化北斗鎮長補選 恐兩強對峙

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣政府簡任秘書吳禎祥（右）昨天接任代理北斗鎮長。圖／縣政府提供
彰化縣政府簡任秘書吳禎祥（右）昨天接任代理北斗鎮長。圖／縣政府提供

彰化縣北斗鎮長李玄在因案入監服刑，縣政府依地方制度法公告解除職務，昨指派簡任秘書吳禎祥代理鎮長，3個月內辦理補選。據了解，民進黨有兩人表態參選，無黨籍前鎮長楊麗香可能重披戰袍代夫出征，國民黨無人爭取將採開放競選。

李玄在任期未達二分之一被解職，依法要辦理北斗鎮長補選，目前已知民進黨前鎮代也就是本屆鎮長候選人王東魚決定參選，前縣議員江熊一楓也表明「鄉親不斷鼓勵和勸進」，她將投入本屆鎮長補選。因逼近補選投票日，民進黨將徵召候選人，不辦理黨內初選，王東魚和江熊一楓都強調參選決心，全力爭取徵召。

李玄在獲知更二審判刑定讞的第一時間，妻子楊麗香曾表明不排除再參選，完成丈夫未竟的競選承諾，但她昨天表示「還沒決定」。國民黨北斗鎮黨部指出，李家班實力堅強，楊麗香復出爆發力不容小覷，至今國民黨內都沒人表達參加補選意願，黨部應該會開放競選。

李玄在本月11日更二審判刑定讞，18日入監服刑，縣政府公告自11日判刑定讞日起，解除李玄在的鎮長職務，並在3個月內辦理補選，投票日期將由縣選舉委員會討論決議後公告。

國民黨 民進黨 投票

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