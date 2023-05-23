竹山大鞍自由車賽逆向行進未交管 老阿伯差點迎面撞上

南投竹山鎮一名70歲林姓阿伯，前天周日早上六點多，原本要開車上山巡視田園，雖低速剛要轉彎，未料轉彎處遇上參加自行車比賽的車隊下山，面對迎面而來的一大批自行車，不僅發出驚吼聲，更立刻急踩煞車，並按喇叭提醒後面來的隊伍，幸好車手反應也很快，就像摩西分海一樣散開，沒造成像打保齡球一般，撞飛自行車群，短短幾秒鐘的時間，已讓老阿伯嚇出一身冷汗。

南投竹山大鞍是著名茶區，因山路蜿蜒坡陟，原本車輛稀少，是許多自行車隊練車路線，是今年CRS系列賽大鞍站的賽段。

不過21日早上，一名70歲林姓老阿伯早上要去巡視茶園，開車行經過彎處，竟然遇到一群自行車選手逆向而來，讓阿伯當場嚇到急煞不斷哇哇驚呼，家人將該段影片貼到爆料公社後，痛斥主辦單位竟未交通管制，更讓選手逆向危險騎乘比賽，若不是低速行駛，若遇上的是砂石車，恐怕就要鬧出人命了。

竹山分局表示，這是一場未經申請核可的活動，主辦單位未依規定申請於道路上舉辦活動，明顯觸犯道交條例82條以下的規定，警方將已規定來舉發。另外，影片中自行車騎士跨越到對向車道的違規行徑，也明顯違反到道交條例73條以及74條的規定，都將依法開罰。

主辦單位負責人邱秀賢稍晚也在臉書上公開道歉，承認表示在賽道規則上的宣達不足，「因為是小型活動，所以我們這比賽並沒有進行雙向的管制，僅作機車的引導，當天選手逆向，確實是非常不當的行為，我們未來會加強宣導及提醒。