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豐原公辦都更進度牛步 中市府：重新檢討條件再招商
台中豐原公辦都更進度牛步，市議員張瀞分要求都發局，盡速排除困難並與中央溝通，推動豐原車站東側都更案，以免影響地方發展。都發局長李正偉表示，此案因開發誘因不足，三次公開招商都未成功，正重新檢討相關條件，今年度再辦招商程序。
張瀞分說，「豐原車站東側 豐原區翁明段都市更新事業計畫」案，面積約0.38公頃，公有地占77.5%(包括財政部國有財產署及台鐵的土地)，私有地約占22.5%，這個都更案位於豐原蛋黃區，已十多年都沒有動靜。
張瀞分也提醒，由於這是由中央都市更新基金全額，投資辦理的都更事業，都發局除了更努力推動，也要加強與中央溝通，促進公、私有土地的有效再利用，改善環境景觀，活絡商機。
都發局長李正偉表示，這個都市更新案市政府從2017年至2020年，共辦理三次公告招商都未成功，主因為開發誘因不足，都發局正重新檢討相關條件，今年度會重新辦理招商程序，預估會提高廠商意願很多。
張瀞分也關切豐原污水下水道接管進度，表示豐原區污水下水道建設共分三期，目前正辦第一期污水接管工程及主次幹管工程，共接管二千多戶，第二標正要開始發包。
張瀞分說，污水下水道接管是艱鉅的工程，透過里長協助溝通，可以化解很多阻力，以豐田里來說，里長就相當盡心盡力協助，她希望水利局要跟里長全力合作配合，並且給里長適度獎勵。
水利局長范世億表示，里長都很幫忙，水利局也頒發相關感謝狀，也讓地方民眾感受到他們對建設的心力。
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