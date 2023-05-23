中市人行道變電箱阻通行 市府：分期改善

對於台中市議員何文海等人反映台中市人行道有變電箱等障礙物阻擋通行，市府今天表示，除將請台電公司將設施下地或縮減箱體外，也將盤點變電箱擋人行道的瓶頸段分期改善。

民進黨市議員何文海今天在市議會都發建設水利業務質詢中指出，台中市人行道非常不便行走，路面破損不堪有如「行人地獄」，是許多行人的夢魘，人行道上被電桿、消防栓、變電箱、路燈、行道樹等障礙物阻擋去路，行人被迫與車爭道，導致交通肇事率高。

民眾黨市議員江和樹也說，以大里區自強街的人行道為例，不僅寬度不足最低限制的1.5公尺，還被台電的電箱占據，不知為何會允許台電在此設置電箱，另外，還有路樹浮根也導致人行道鋪面遭破壞。

何文海要求台中市政府應對台中市目前所有人行道進行整體通盤檢討，率先改善人口密集的重要人行道路段，如學校、捷運等附近區域，鋪平破損路段，並同時與台電溝通遷移人行道電箱，嘗試將電箱高架化或埋入地底，使台中人行道路面平整方便通行。

台中市建設局長陳大田說，市府會再要求台電公司不能讓變電箱阻擋人行道，如有將請台電改善，針對一些必要設施，市府也會請台電將設施下地或縮減箱體等，在騎樓也避免有活動式的障礙物，維持人行道暢通。

陳大田表示，建設局已盤點出變電箱阻擋人行道的瓶頸段，分期加速改善，第1期100多處已完成，現正進行第2期；還有路口的安全設施，如行人穿越道退縮、庇護島等也積極與交通局合作改善中。