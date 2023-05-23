疑諾羅病毒作怪 彰化大型餐廳127人餐後嘔吐、腹瀉

彰化縣衛生局本月8日接獲民眾反映，稱餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，累計通報人數共127人，其中65人就醫，10人檢出諾羅病毒，仍須進一步分型比對及疫調分析。

衛生局表示，5月8日接獲民眾反映餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀後，第一時間立即啟動流行病學調查，並到現場稽查環境衛生及採檢食品、環境及人體等檢體檢驗，並令業者暫停作業，全面進行廚房、供餐場所、廚具、食品容器具、環境清潔消毒。

衛生局表示，依據潛伏期、症狀及群聚特性，初步研判為病毒性感染，爲防止食媒性傳染病造成第二波群聚，5月11日再度前往現場督導業者進行第二次全面清消作業，已無新增個案。

衛生局指出，累計此案通報人數共127人，其中65人就醫。採檢食物、環境、工作人員、個案檢體共計64件，目前食物、環境檢體均無檢出致病菌，人體檢體10人檢出諾羅病毒，但仍須進行進一步分型比對及疫調分析。

衛生局除已主動通報消保官協助消費者權益外，並提醒諾羅病毒只需極少的病毒量便可傳播，食入被諾羅病毒汙染的食物或飲水、接觸被諾羅病毒汙染的物體表面，都可能受感染，呼籲民眾注意個人衛生、正確洗手，並避免接觸傳染，以防將病毒傳染給家人或朋友。