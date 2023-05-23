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影／國6草屯段路面太粗糙 民怨「車震」感受明顯

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國道6號草屯至國姓路段部分路面「車震」及噪音感受明顯，民眾憂心嚴重磨損輪胎。記者賴香珊／攝影
國道6號草屯至國姓路段部分路面「車震」及噪音感受明顯，民眾憂心嚴重磨損輪胎。記者賴香珊／攝影

立委馬文君近期獲民眾投訴，國道6號草屯至國姓路段部分路面「車震」及噪音感受明顯，憂心嚴重磨損輪胎。馬文君今會同高公局現勘，研判是施工時逢冬夜低溫，瀝青鋪設後降溫太快致路面粗糙，允諾刨除重鋪，並於7月底前完成改善。

立委馬文君指出，國道6號貫穿草屯、國姓、埔里、魚池等烏溪線鄉鎮，大幅縮短埔里、魚池、仁愛等地對外交通時間，也是遊客前往清境、合歡山、日月潭等景點的必經國道，但近期屢獲民眾陳情，行經草屯段時車輛震動及噪音明顯加劇。

她說，不少用路人反映行駛國道六號草屯段時，發現新鋪設的柏油路面有粗糙感，因輪胎與路面間摩擦劇烈，噪音變大、路面顛簸等現象特別嚴重，感覺跟過去鋪設的柏油不同，擔心會過度磨損輪胎，行經該路段只能特別小心。

馬文君今會同高速公路局中區養護工程分局長呂文玉、南投工務段副段長陳建旭等人現勘，呂文玉說，為降低雨天水漂效應，國6興建之初，創新採用多孔隙瀝青混凝土路面（簡稱PAC），透過高孔隙率加速排水，但其較一般瀝青具粗糙感。

而今年2月起陸續重新鋪設國道6號草屯至國姓段路面，同樣沿用鋪設PAC路面，僅0至3K草屯段的車震及噪音較嚴重。現場評估研判，該路段重鋪施工時間為2月分深夜，冬夜低溫使得瀝青在鋪設後降溫太快，因此導致路面較粗糙。

馬文君表示，經了解，該路段現有路面在安全上雖沒問題，也不會造成輪胎過度磨損，但仍施工程序造成路面粗糙，仍請高公局改善。高公局也當場允諾刨除重鋪，高公局表示，將要求承包商進行改善，預計7月底完成，以保障行車安全。

高速公路局中區養護工程分局長呂文玉（中）向立委馬文君（左）說明國道六號道路鋪設狀況。記者賴香珊／攝影
高速公路局中區養護工程分局長呂文玉（中）向立委馬文君（左）說明國道六號道路鋪設狀況。記者賴香珊／攝影
多孔隙瀝青混凝土路面（簡稱PAC），雖較一般瀝青更具粗糙感，但透過高孔隙率加速排水，能降低雨天水漂效應。記者賴香珊／攝影
多孔隙瀝青混凝土路面（簡稱PAC），雖較一般瀝青更具粗糙感，但透過高孔隙率加速排水，能降低雨天水漂效應。記者賴香珊／攝影
多孔隙瀝青混凝土路面（簡稱PAC），雖較一般瀝青更具粗糙感，但透過高孔隙率加速排水，能降低雨天水漂效應。記者賴香珊／攝影
多孔隙瀝青混凝土路面（簡稱PAC），雖較一般瀝青更具粗糙感，但透過高孔隙率加速排水，能降低雨天水漂效應。記者賴香珊／攝影
立委馬文君（右3）今會同高公局現勘國道6號草屯段路面。記者賴香珊／攝影
立委馬文君（右3）今會同高公局現勘國道6號草屯段路面。記者賴香珊／攝影

馬文君 國道 瀝青

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