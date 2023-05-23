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中捷事故民代籲緩發建案使照 研議懲罰性賠償

中央社／ 台中23日電

台中捷運遭吊臂砸中隔音牆造成1死10傷，多名台中市議員今天要求市府暫緩發放建案使用執照，並研擬對建商進行懲罰性賠償。市府表示，將建請中央修法提高罰則。

台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，民進黨市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人關心吊臂砸中捷事故，要求市府暫緩發放事故建案興富發文心愛悅的使用執照。

陳淑華表示，中捷事故究其原因是興富發工地發生吊臂從高空掉落所致，興富發每年在全台推案量幾百億元，百萬元罰款對建商無法起到懲罰作用。她建議市府暫緩發放事故建案興富發文心愛悅的使用執照，並研議對無良建商裁處懲罰性賠償或懲罰性處分，真正有效建築管理，確保人命安全。

張芬郁指出，市府損失包括中捷硬體設備及民眾1死10傷，還有市民對中捷的期待和政府的管理威信，必須加重追究興富發損害賠償責任。

陳俞融建議，市府應提高有違規紀錄建商的工地巡檢頻率，並提高相關罰則，例如比照違建，處以建築物造價千分之50以下罰鍰，以比例裁罰，才能有效嚇阻建商繼續違法。

都發局對此表示，市府針對興富發首波裁罰逾百萬元，都發局與勞工局13日再針對捷運沿線5處工地再突擊稽查，其中1處為市府管轄、4處為中央管轄，稽查結果2處工地有部分安檢缺失，已要求業者限期改善，後續也將不定期稽查各處工地，並建請中央修法調高罰則。

有關中捷向興富發求償部分，副市長黃國榮說明，求償金額2億元是中捷公司依照受損的2節車廂造價，初步所提出的求償金額，後續也會再評估隔音牆修復及營運損失等一同提出。

台中捷運 台中市

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