騎樓合法停機車阻通行 中市府：擬對特定騎樓畫淨空區
中市都發局訂有「騎樓安學」專案執行計畫，愈掃除騎樓上障礙物；市議員林祈烽指出，都發局主導專案，但缺交通局參與，有些騎樓合法停滿機車，卻讓學童無法穿越，僅能沿馬路通行，要求市府盡速改進，還給行人安全通行的空間。
副市長黃國榮表示，這是他的責任，要解決這個問題，就是騎樓要預留行人通行空間，他在本週內就會邀集都發局、交通局、警察局等單位討論，如何周延這事情。
都發局長李正偉說，未來會請交通局，針對特定路段和區域的騎樓，把淨空區域留出來，若機車停在該區域內妨害行人通行，警察機關即可依法取締；前市長胡志強任內，市府公告騎樓寬3米以上，留一定通行空間即可停放機車，但未明確規範停放、通行區域。
台中市議會今都發建設水利業務質詢，林祈烽與市議員施志昌、鄭功進聯合質詢。林祈烽指出，時常接到民眾反映，因轉角騎樓停滿機車，學童無法於騎樓內等導護志工指揮交通，僅能站在路邊，也因此無法穿越騎樓行走，只能「與車爭道」，走在路上。
林祈烽說，都發局主導的騎樓安學專案，找了各單位討論，配合處理騎樓空間遭佔用的攤車、花盆等路障，但對合法停放機車卻無法可管，在騎樓停好停滿的機車，特別是路口轉角的騎樓空間，實在不便行人穿越通行。
三名議員一同要求市府，應找交通局配合討論騎樓安學專案，特別是路口有畫設斑馬線區域，也要維護機車騎士的停車權益，也要兼顧學童與行人的通行安全。
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