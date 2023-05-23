快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

社工員缺很大 北台南家扶中心徵熱血新手加入

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
社工員缺很大，北台南家扶中心徵熱血新手加入。圖 ／北台南家扶中心提供
社工員缺很大，北台南家扶中心徵熱血新手加入。圖 ／北台南家扶中心提供

社工人力需求大，北台南家扶中心今發出「社工缺很大」徵人訊息，將招聘5名社工員，歡迎大學社工相關科系畢業，願意加入助人行列新血。

北台南家扶中心主任莊淑惠指出，目前扶助的家庭800多戶，社工編制人員37名，目前缺5名，社工服務項目多元化，包括經濟扶助、兒童保護、寄養安置服務、課業輔導、親職教育、助學工程等，工作多和壓力不小，這次徵求社工員，將進行個案管理、團體工作、社區工作等。

她表示，政府長照、社會安全網建立等社福政策推動，都需要社工，公部門社工薪資較好，吸引不少社工加入，加上也有部分社工轉進長照行列，

莊淑惠已前往各大學院校徵才，未來家扶基金會也規畫參考民間企業培養人才方法，大學時期安排來實習、工讀，觀察對社工工作具有熱情、愛心和耐心，表現優異者，鼓勵畢業後留下來工作。

社工 長照

延伸閱讀

台北市推機車退出騎樓2.0 新北跟進？新北市府：捷運、長照周邊優先

陽明交大與家扶基金會簽合作備忘錄 深耕東南亞服務

希望種子計畫 花蓮學子工讀探索職涯

住商不動產南科建國加盟店慶三周年 捐30萬元助家扶受虐兒

相關新聞

疑諾羅病毒作怪 彰化大型餐廳127人餐後嘔吐、腹瀉

彰化縣衛生局本月8日接獲民眾反映，稱餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，累計通報人數共127人，其中65人就醫，10人...

竹山大鞍自由車賽逆向行進未交管 老阿伯差點迎面撞上

南投竹山鎮一名70歲林姓阿伯，前天周日早上六點多，原本要開車上山巡視田園，雖低速剛要轉彎，未料轉彎處遇上參加自行車比賽的...

強降雨補水！德基水庫增116萬噸蓄水量 石岡壩100%滿水位

昨晚受鋒面影響，中部地區強降雨，德基水庫截至今天下午3點統計，已增加116萬噸蓄水量，且下游水庫水量充足，已連續2天蓄水...

豐原公辦都更進度牛步 中市府：重新檢討條件再招商

台中豐原公辦都更進度牛步，市議員張瀞分要求都發局，盡速排除困難並與中央溝通，推動豐原車站東側都更案，以免影響地方發展。都...

影／國6草屯段路面太粗糙 民怨「車震」感受明顯

立委馬文君近期獲民眾投訴，國道6號草屯至國姓路段部分路面「車震」及噪音感受明顯，憂心嚴重磨損輪胎。馬文君今會同高公局現勘...

中捷事故1死10傷 議員要求市府停發「文心愛悅」使照

台中市議員陳淑華等人聯合質詢，要求市府暫緩發放中捷事故建案興富發「文心愛悅」的使用執照；並研議對違法裁處懲罰性賠償或懲罰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦