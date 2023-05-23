社工員缺很大 北台南家扶中心徵熱血新手加入

社工人力需求大，北台南家扶中心今發出「社工缺很大」徵人訊息，將招聘5名社工員，歡迎大學社工相關科系畢業，願意加入助人行列新血。

北台南家扶中心主任莊淑惠指出，目前扶助的家庭800多戶，社工編制人員37名，目前缺5名，社工服務項目多元化，包括經濟扶助、兒童保護、寄養安置服務、課業輔導、親職教育、助學工程等，工作多和壓力不小，這次徵求社工員，將進行個案管理、團體工作、社區工作等。

她表示，政府長照、社會安全網建立等社福政策推動，都需要社工，公部門社工薪資較好，吸引不少社工加入，加上也有部分社工轉進長照行列，

莊淑惠已前往各大學院校徵才，未來家扶基金會也規畫參考民間企業培養人才方法，大學時期安排來實習、工讀，觀察對社工工作具有熱情、愛心和耐心，表現優異者，鼓勵畢業後留下來工作。