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中市公車成小朋友畫布 合力彩繪知名地標與景點

中央社／ 台中23日電

台中市公車變成小朋友的畫布，台中市長盧秀燕今天到南屯區黎明國小與小朋友一起彩繪公車，將台中地標與景點跟著公車趴趴走，盼成為行銷台中的最佳宣傳車。

黎明國小今天的美術課很特別，盧秀燕化身「盧老師」，頭戴畫家帽、手拿畫筆，帶領黎明國小學童一起將公車車身填上五彩顏料。

盧秀燕指出，台中市交通局舉辦「搭公車，遊台中」系列活動，從台中市小朋友投稿的600多件彩繪徵件中，選出5名得獎者，將其作品繪製在公車車體上，透過小朋友眼中的台中知名地標幫公車換新衣，學童的創作非常豐富，有人畫台中國家歌劇院、東海大學路思義教堂，也有人將住家附近的廟宇、公車都繪製上去，相當有創意。

盧秀燕說，平常小朋友畫在牆上會被罵，但今天不用擔心，放心把公車當成畫布；透過活動，除可讓小朋友的創意有機會展現，鼓勵小朋友多多搭公車外，公車作為上學或外出最常使用的工具，也能讓外縣市遊客認識台中，展現在地特色，用公車行銷台中。

盧秀燕表示，台中市有1500輛公車，其中電動公車數量是全國第1名，她還教小朋友如何辨識，車頭、車尾有綠色閃電就是用充電的電動公車；此外，她也提到台中市的「雙十公車」政策全國最便宜，10公里內免費外，超過10公里最多也只收10元。

台中市交通局長葉昭甫指出，交通局舉辦「搭公車，遊台中」系列活動，第1波兒童節線上彩繪徵件約600件作品，從中選出5件最具創意的作品，將孩子充滿創意及童趣的筆觸呈現在公車上，孩子的作品不是在畫廊、藝術殿堂開展，而是透過便利公車系統，與乘客最近距離接觸，創下台中市公車變裝的新紀錄。

公車 盧秀燕

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