南投公車候車亭不足老舊 許淑華：分期改善3年完成

南投縣議會今天進行縣政總質詢，有議員指出，縣內公車候車亭數量不足又老舊；南投縣長許淑華回應，縣府已清查縣內207座候車亭，分3期進行改善工程，預計3年內完成。

南投縣議會第20屆第1次定期會今天議程安排縣政總質詢，無黨籍縣議員張婉慈質疑全縣公車候車亭數量不足及老舊，詢問許淑華解決方案。

許淑華回應，縣內公車候車亭大多老舊，她一上任就指示工務處針對縣內207座候車亭進行總清查，工務處評估後有58座常使用與有改善急迫性的候車亭將會先做改善。

許淑華指出，公車候車亭除進行修建外，也會新增智慧化服務、乘車APP等軟體，符合民眾使用需求，希望打造友善安全乘車環境，盼吸引更多人使用大眾運輸工具。

許淑華表示，中央協助地方政府，1座候車亭補助新台幣25萬元，縣府將分3期進行改善工程，第1期將先改善維修58座候車亭，經費由縣府自籌，後續改善工程，也會向中央爭取經費補助，同時解決公車站牌沒有設施遮雨防曬的問題。