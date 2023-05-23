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南投天橋生苔積水露鋼筋挨轟 縣府允盤點改善

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣不少人行天橋年久失修，影響民眾使用意願，縣議員張婉慈今要求縣府清查縣內天橋，改善結構安全問題。記者賴香珊／攝影
南投縣不少人行天橋年久失修，影響民眾使用意願，縣議員張婉慈今要求縣府清查縣內天橋，改善結構安全問題。記者賴香珊／攝影

行人路權抬頭，但南投縣不少人行天橋生苔積水、年久失修，影響民眾使用意願，縣議員張婉慈今在縣議會質詢，她要求縣府清查縣內天橋現況，加強清潔並改善結構安全問題。縣長許淑華當場允諾，並表示將請立委向中央爭取經費全面整修。

縣議員張婉慈指出，人行天橋多設在車流量大、路幅較寬等幹道，協助民眾能快速通過，尤其在中小學周邊最為常見。但她常接獲民眾反映，很多天橋年久失修，甚至髒亂，孩童不太敢走，選擇穿越馬路釀意外事故。

她為此走訪名間、新街、僑興等國小及當地朝聖宮附近的人行天橋，她發現每個天橋從階梯到橋面，幾乎都布滿青苔，甚至因為這陣子下雨出現積水，可能會滑倒，別說學生，大人看了也不敢走，更別說家長能放心孩子。

張婉慈更表示，彰南路一段茄苳腳、祖祠路及南崗路口等人行天橋，不僅有青苔和積水，部分橋面或支柱龜裂，甚至露出鋼筋，結構上恐有安全疑慮。她要求縣府清查縣內天橋現況並改善，提高民眾使用意願，降低因穿越馬路造成交通事故。

南投縣長許淑華說，人行天橋環境確實須落實維護，後續將會請中小學及相關局處針對其學區周邊或轄管區域盤點清查，拍攝照片資料回報給縣府，經釐清，為縣管天橋就加強環境清潔，若為中央或公所管理也會轉請相關單位盡快處理。

許淑華也提到，彰南路一段設置的人行天橋應是全縣之最，但其為省道，權責屬公路總局，待全面盤點天橋現況，若涉及結構安全，不分路權都會委請立委向中央爭取經費，把縣內所有需要修繕的陸橋做全面性的維修改善，確保結構安全。

南投縣不少人行天橋年久失修，影響民眾使用意願，縣議員張婉慈今要求縣府清查縣內天橋，改善結構安全問題。記者賴香珊／攝影
南投縣不少人行天橋年久失修，影響民眾使用意願，縣議員張婉慈今要求縣府清查縣內天橋，改善結構安全問題。記者賴香珊／攝影

許淑華

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