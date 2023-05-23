中市「廣五」用地規畫37年未徵收 市府：續爭經費開闢

台中東區復興路四段111巷，市府自1986年起規畫「廣五」用地，至今逾37年未辦徵收、開闢，影響周邊景觀發展，也造成地主權益受損；市議員陳雅惠要求市府，評估後續是否有開闢需要，否則應辦土地解編，還地於民。

副市長黃國榮指出，考量整體區域發展，他傾向開闢方向；建設局長陳大田說，「廣五」開闢所需經費約3億1500萬元，逐步盤點與考量，其中有部分私有土地未取得，是否用公有土地進行改造，建設局將持續研議爭取經費開闢。

台中市議會今執行都發建設水利業務質詢，市議員陳雅惠、張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、謝家宜、陳俞融等人，關心台中火車站前「廣五」用地開闢進度。

陳雅惠說，總面積2976平方公尺的「廣五」預定地，緊鄰台中火車站前，自1986年規畫設為廣場用地，至今已逾37年，皆未辦徵收開闢，多年來原建物外觀斑駁，環境髒亂，與周邊街道景觀格格不入，也嚴重影醒地主既有權益。

陳雅惠要求市府積極評估，後續是否有開闢必要。如要開闢，應盡速編列預算，辦土地徵收，如無開闢必要，應盡速已都市計畫變更方式，解編土地，還地於民。

張芬郁表示，大里都市計畫擴大一樣存在幾十年沒有進度，市民支持政府建設，卻成了無限期的等待和損失，要求加速腳步並研議放寬等待期間的土地運用。