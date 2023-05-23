台中人行道曝三大問題 建設局：全面盤點改善

台中市議員紛提出人行道不友善，點出三大問題，包括出現坑洞、電箱與行道樹阻礙前行，大里市區還出現有人行道猶如走在山中，草比人高。建設局長陳大田說，早期人行道上的裝置設想不周全， 變成行人的阻礙。建設局將盤點須符合能讓輪椅通行等條件，讓環境更友善。

依據營建署統計，台中市截至去年底有人行道的長度是1839公里，市區道路總長度為2869公里，人行道普及率增加至64.09％，居六都第三。市議員江和樹提醒建設局人行道「除了拚量，更要重質」。

江和樹舉例，大里區自強街的人行道，不僅寬度至少要有1.5公尺，還被台電電箱占據，他不解當初為何允許台電在此設置？另路樹浮根導致人行道鋪面遭破壞，有人因此跌倒，甚至整條人行道雜草叢生，明明走在市區，卻像「走在山裡」，根本找不到人行道在哪？

議員何文海表示，台中市人行道有三大問題，包含變電箱、消防栓常設置在人行道上影響通行； 人行道破舊坑洞，樹穴大小不一、樹根蔓延至人行道上，造成用路人險象環生；人行道破舊不堪，雨天積水易使人滑倒。

何文海建議台中市政府，應對全市所有人行道整體通盤檢討，率先改善人口密集之重要人行道路段如學校捷運等附近區域，鋪平破損路段，並同時與台電溝通遷移人行道電箱，嘗試將電箱高架化或埋入地底，使台中人行道路面平整方便通行。並且建議在規劃人行道時，也能考慮鋪設透水佳的磚頭建材藉此改善排水問題。