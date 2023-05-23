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台中人行道曝三大問題 建設局：全面盤點改善

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員江和樹指出，大里區人行道野草叢生，根本看不到人行步道。圖／何文海提供
市議員江和樹指出，大里區人行道野草叢生，根本看不到人行步道。圖／何文海提供

台中市議員紛提出人行道不友善，點出三大問題，包括出現坑洞、電箱與行道樹阻礙前行，大里市區還出現有人行道猶如走在山中，草比人高。建設局長陳大田說，早期人行道上的裝置設想不周全， 變成行人的阻礙。建設局將盤點須符合能讓輪椅通行等條件，讓環境更友善。

依據營建署統計，台中市截至去年底有人行道的長度是1839公里，市區道路總長度為2869公里，人行道普及率增加至64.09％，居六都第三。市議員江和樹提醒建設局人行道「除了拚量，更要重質」。

江和樹舉例，大里區自強街的人行道，不僅寬度至少要有1.5公尺，還被台電電箱占據，他不解當初為何允許台電在此設置？另路樹浮根導致人行道鋪面遭破壞，有人因此跌倒，甚至整條人行道雜草叢生，明明走在市區，卻像「走在山裡」，根本找不到人行道在哪？

議員何文海表示，台中市人行道有三大問題，包含變電箱、消防栓常設置在人行道上影響通行； 人行道破舊坑洞，樹穴大小不一、樹根蔓延至人行道上，造成用路人險象環生；人行道破舊不堪，雨天積水易使人滑倒。

何文海建議台中市政府，應對全市所有人行道整體通盤檢討，率先改善人口密集之重要人行道路段如學校捷運等附近區域，鋪平破損路段，並同時與台電溝通遷移人行道電箱，嘗試將電箱高架化或埋入地底，使台中人行道路面平整方便通行。並且建議在規劃人行道時，也能考慮鋪設透水佳的磚頭建材藉此改善排水問題。

建設局長陳大田說，人行道最少要有1.5公尺，有電箱等障礙物，最少要有90公分可供輪椅出入，否則會要求移置。他說，市府陸續盤點，部分地區視情況，甚至有要求台電下地的機會。至於行道樹，影響通行將移除，讓行人環境更友善。

市議員何文海指出台中人行道有三大問題，要求市府盤點解決。圖／何文海提供
市議員何文海指出台中人行道有三大問題，要求市府盤點解決。圖／何文海提供
何文海指出，台中市南屯人行道阻礙通行，應早日解決。圖／何文海提供
何文海指出，台中市南屯人行道阻礙通行，應早日解決。圖／何文海提供

人行道 台中市 台電

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