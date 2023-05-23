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中市秋紅谷黑天鵝家族再添喜訊 產下4顆蛋

中央社／ 台中23日電

台中市西屯區秋紅谷景觀生態公園的黑天鵝家族，在2月成功孵化5隻可愛寶寶後，今天再添喜訊，台中市政府建設局表示，發現產下4顆蛋，可望為黑天鵝家族增添新成員。

建設局長陳大田在市議會表示，秋紅谷得天獨厚的良好休憩環境，讓黑天鵝成功孵化出下一代，在專人用心照護下，於5月再次下蛋，將為黑天鵝家族再增加新成員，預估6月底、7月初將再次迎來新生命，在建設團隊持續努力營造下，秋紅谷公園已成為生態保育的示範場域。

陳大田說，2月孵化的黑天鵝寶寶們已成公園內最受歡迎的主角，吸引大批攝影愛好者前來拍照，也有許多親子特別來看黑天鵝家族，萌萌鵝寶寶跟著鵝爸媽在生態湖中游來游去，可愛樣子非常吸睛。

為讓黑天鵝能在公園內自然繁衍，建設局表示，在湖邊種植綠籬，提供遮蔽性和可食用植物，也設置圍欄及圍網，保護黑天鵝寶寶免受人為與其他動物的干擾。

建設局提醒民眾，黑天鵝孵育期間，請與黑天鵝保持距離，干擾性行為將影響孵育率，黑天鵝以草食為主，照護專人會視情況為黑天鵝補充營養，呼籲市民不要餵食，也不要驚擾或予以傷害。

天鵝 秋紅谷

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