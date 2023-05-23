竹山國際茶道節周末揭幕 行銷在地春茶有別於南投茶博

考量到一般茶葉分為春、冬兩個產季，但南投茶農每年只有一次的茶葉博覽會，能夠為在地的茶葉產品推廣行銷，竹山青農的聲音被聽到了，斥資千萬的2023竹山國際茶道節，今年集合45家廠商，自5月27日到6月4日將在紫南宮停車場首次舉行，未來都歡迎全台的茶農前來參展。

竹山鎮長陳東睦表示，南投是全台供應茶葉的重鎮，不論是名間高山茶、凍頂烏龍茶、日月潭紅茶等皆享譽國際，竹山更是重要的茶區，目前已順利申請到「竹山好茶」、「高山茶」產地標章外，杉林溪更獲認證核發「杉林溪茶產地證明標章」和「生產履歷驗證」的雙標章。

國際茶道節今年共有45個參展單位，未來將分為5大主題，第1、2部分為茶體驗；第3部分為展售區擺設，讓民眾近距離與茶農互動，了解品嘗茶的美味與生長；第4部分將邀請日本、韓國茶道師來台展演，展現多元茶文化；第5部分則是每日包括茶文化表演、傳統戲曲布袋戲、歌仔戲融入竹山文化的展演。