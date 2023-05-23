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南投牌樓遭撞毀釀1死 議員要縣府盤點牌樓設限高

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市南營路慶福寺牌樓遭撞毀釀1死，縣議員張婉慈要求縣府盤點縣內牌樓，並依高度增設標誌。記者賴香珊／攝影
南投市南營路慶福寺牌樓遭撞毀釀1死，縣議員張婉慈要求縣府盤點縣內牌樓，並依高度增設標誌。記者賴香珊／攝影

南投市南營路慶福寺牌樓20日遭貨櫃車撞毀，釀1死1傷，縣議員張婉慈質疑，該事故現場並未設置限高標誌，恐是肇因之一，要求縣府盤點縣內牌樓，並依高度增設標誌；縣府表示，將清查縣管的道路結構物，再會同地方研議設標誌示警。

縣議員張婉慈指出，上周六慶福寺牌樓遭撞毀，她立刻到場關心，十幾噸重的水泥牌樓斷裂，直接壓毀貨櫃車車頭，副駕駛遭壓死，怵目驚心，但她環視現場卻未發現限高標誌，未能事前警示相關車輛高度，恐是該起事故的肇因之一。

張婉慈說，縣境內宮廟寺院不少，也多會在其出入口道路設置牌樓，但按該起事故，並經她初步瞭解，牌樓附近幾乎都沒設置車輛限制高度的警示標誌，大貨車載運貨物，尤其載貨櫃時，駕駛難以估算高度，衍生交通安全疑慮。

對此，工務處長簡青松說，依照道路設計規範，一般道路通常限制淨高約4.6公尺，若設置牌樓則須多預留增加0.5公尺的寬限值，之後會依議員建議，盤點清查縣府轄管橫跨道路等相關結構物，並針對相關申請進行通盤檢討研究改善。

南投縣長許淑華則表示，各廟宇牌樓設置限高標誌前，須先審視其所在位置路權及相關雜項執照，經確認屬縣府權責，並釐清牌樓等道路結構物應有高度限制，後續再由工務處、縣警局等局處，會同地方相關單位研議，視其需求設置示警。

南投市南營路慶福寺牌樓遭撞毀釀1死，縣議員張婉慈要求縣府盤點縣內牌樓，並依高度增設標誌。記者賴香珊／攝影
南投市南營路慶福寺牌樓遭撞毀釀1死，縣議員張婉慈要求縣府盤點縣內牌樓，並依高度增設標誌。記者賴香珊／攝影
南投市南營路慶福寺牌樓20日遭貨櫃車撞毀，牌樓掉落壓毀貨櫃車車頭，釀1死1傷。圖／縣議員林儒暘提供
南投市南營路慶福寺牌樓20日遭貨櫃車撞毀，牌樓掉落壓毀貨櫃車車頭，釀1死1傷。圖／縣議員林儒暘提供

標誌 議員 南投

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