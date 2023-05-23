南投牌樓遭撞毀釀1死 議員要縣府盤點牌樓設限高

南投市南營路慶福寺牌樓20日遭貨櫃車撞毀，釀1死1傷，縣議員張婉慈質疑，該事故現場並未設置限高標誌，恐是肇因之一，要求縣府盤點縣內牌樓，並依高度增設標誌；縣府表示，將清查縣管的道路結構物，再會同地方研議設標誌示警。

縣議員張婉慈指出，上周六慶福寺牌樓遭撞毀，她立刻到場關心，十幾噸重的水泥牌樓斷裂，直接壓毀貨櫃車車頭，副駕駛遭壓死，怵目驚心，但她環視現場卻未發現限高標誌，未能事前警示相關車輛高度，恐是該起事故的肇因之一。

張婉慈說，縣境內宮廟寺院不少，也多會在其出入口道路設置牌樓，但按該起事故，並經她初步瞭解，牌樓附近幾乎都沒設置車輛限制高度的警示標誌，大貨車載運貨物，尤其載貨櫃時，駕駛難以估算高度，衍生交通安全疑慮。

對此，工務處長簡青松說，依照道路設計規範，一般道路通常限制淨高約4.6公尺，若設置牌樓則須多預留增加0.5公尺的寬限值，之後會依議員建議，盤點清查縣府轄管橫跨道路等相關結構物，並針對相關申請進行通盤檢討研究改善。