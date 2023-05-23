影／彰化社頭泰安岩現代傳奇 老茄苳不能砍...橫著長

彰化縣歷史建築社頭鄉泰安岩新公廁，及周邊庭園環境景觀改善工程都完工，今啟用；鄉長蕭浚二說，社頭是織襪故鄉，鄉公所已搬回今年台灣燈會副燈將放在社頭火車站旁，將串連泰安岩等各景點發展觀光旅遊。

參山國家風景區管理處、社頭鄉公所、泰安岩管理委員會共同舉行啟用典禮。參山國家風管處副處長湯維堯表示，新冠疫情降級後，政府全力發展觀光旅遊，今年可望達到600萬人次，明年突破千萬人次，各地名勝古蹟環境景觀與公共服務設施升級格外重要。

鄉長蕭浚二致力產業結合觀光旅遊，已搬回價值600萬元台灣燈會副燈-龍燈；他說，今年新推農遊季，將配合社頭織襪節和兩處花海，串連泰安岩，到社頭有產業、農業、文資，一次滿足旅遊樂趣。

立法委員陳素月講故事，泰安岩建於清道光14年（西元1834年），庭園環境景觀最吸睛的老茄苳1986年被韋恩颱風吹倒，管委會雇工移除3次，挖土機、電鋸全失靈，鋸樹工人無故跌落，管委會不敢再動手，任由茄苳樹橫著長，居然長出5個枝幹，呼應泰安岩供奉的5尊觀世音菩薩聖像，信眾無不嘖嘖稱奇。

「武東堡有清水岩，武西堡有泰安岩，兩岩互相輝映。」兼任清水岩管理委員會總幹事的社頭鄉代會主席陳慶福表示，泰安岩景觀和公共設施煥然一新，讓他很有壓力，一定要讓清水岩跟著提升，成為社頭鄉兩大文化資產明珠。