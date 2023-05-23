賴清德指房價正在降 台中議員批平行時空：哪裡降？

民進黨總統參選人賴清德指出「房價現在在降」，台中市議員蘇柏興今在質詢時指出，他所住的大里區集合宅一戶從700多萬漲到1300萬元起跳，透天厝從1500多萬漲到近3000萬，他問都發局長李正偉房價真的在降嗎？李正偉回答應該沒有降，因為整體營建原物料成本價格都還在上漲中。蘇柏興要求市府研議，拿出具體住宅政策，讓年輕人住得起。

民進黨總統參選人、副總統賴清德到大學校園演講，對學生提問高房價問題時，反問學生有沒有注意到「房價現在在降」，還表示受到國際情勢影響，讓房價有下降趨勢，與民眾感受不同，引發批評。

議員蘇柏興指出，實情是年輕人聽到買房就害怕，甚至不敢婚、不敢生，主因是政府給年輕人的生活條件太差，以大里區為例，過去大樓住宅一戶約七、八百萬，現在要1300萬起跳，新建透天厝至少要3000萬，副總統所謂的房價降，到底是降在哪裡？

蘇柏興建議，政府應該利用公有土地加速興建社會住宅，甚至規劃青年住戶優先承購機制，讓住者有其屋，年輕人也能有房。

都發局長李正偉說，政府的住宅政策確實需要做通盤的考量和檢討，目前的租金補貼和包租代管等政策都是短期因應措施，社宅也只租不售，難以符合台灣人有土斯有財的需求。中央政府應該重新檢討原來國民住宅政策比較好的措施，例如釋出公有地獎勵民間投資興建，或政府編預算興建國民平價宅。

在野痛批賴清德「活在平行時空」，從台中的房來看，內政部統計資料，2021年直轄市六都不動產經紀業銷售額年增15.3%，其中台中市的銷售額年增30%，增幅位居全台第二。即使2022下半年房市急凍，市府地政局2023年3月公布數據，二月份台中買賣移轉棟數合計3232棟，跟今年一月份相比成長21.2%，比去年同期增加3.7%，顯示台中房市仍熱。從房價來看，台中房價直追新北，2年前，北屯區還有1字頭新屋，現在房價來到至少3字頭。