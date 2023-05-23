中市腸病毒病例增 多家托兒所停班 盧秀燕提解決方案

全國新冠、類流感、腸病毒案例上升，台中市長盧秀燕今早主持市政會議時指出，新冠增加約三成病例數，台中類流感較去年同期增加百分之六，就診人數高達8245人，腸病毒也有增加趨勢，截至19日已有12家公私立幼稚園及16班停課，截至昨日為止，有25家托兒所、34班托嬰中心停托。

盧秀燕提醒，若因感染腸病毒而無法托育，市府有提供臨時托育，或是學校請假退費等協助；若有托嬰需求，可向社會局協尋，若是幼稚園部分，則向教育局了解方案。

盧秀燕說，目前新冠進入第四波疫情，過去市民雖打了3至4劑疫苗，但衛生局建議，新冠疫苗一年要打一劑，補充疫苗效果；為鼓勵市民接種新冠疫苗，自明天起，65歲以上長者若接種疫苗，即贈四劑快篩及5百元禮券，65歲以下接種，也有4劑快篩試劑。