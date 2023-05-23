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台電饋線開關遭雷擊起火 彰化市凌晨598戶停電
中部地區今天凌晨雷雨交加，約1時49許，台電彰化營業處所轄渡橋饋線上自動化開關，遭受雷擊起火冒煙，大竹變電所IM28饋線跳脫，共造成彰化市三村里一帶598戶停電，經台電人員搶修，到2時59分全數復電。
彰化縣消防局指出，位在彰化市三竹路一處用電戶加裝的變電開關箱，疑因遭到雷擊，起火冒煙，經住戶使用滅火器自行撲滅，未波及民宅及其他財物損失，起火原因由消防局鑑識人員調查中。
不過，台電彰化營業處證實，今天凌晨1時49分，所轄渡橋#64饋線自動化開關，因雷擊造成大竹變電所IM28饋線跳脫，造成彰化市三村里三竹路、三村里三村路一帶，計有598戶停電，經台電派員搶修後，在凌晨2時59分全數復電。
今天凌晨，中部地區下起大雷雨，尤其集中在凌晨1時到2時，時間雖然不長，但瞬間雨量相當驚人，尤其雷電交加，更是駭人，仿如 白晝，隆隆雷聲，許多民眾被驚醒，甚至嚇得不敢睡。
依中央氣象局資料，這1小時內，大村下了49.5毫米，王功、鹿港港及溪湖等也都超過40毫米，彰化市及花壇鄉也都超過30毫米，瞬間大雨造成部分地區積水，幸好雨勢慢慢停止，才逐漸消退。
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