員林交流道特定區 推動解編

國道一號彰化交流道特定區解編後，員林交流道特定區涵蓋溪湖、埔鹽、埔心3鄉鎮，埔心鄉近千公頃土地被限制使用，鄉長張佩瑩昨表示，明年將申請辦理都市計畫通盤檢討，爭取部分農業解編，變更為住宅區和商業區，帶動埔心發展。

員林交流道是國一通往南彰化17鄉鎮市的重要門戶，該特定區929.51公頃，多數位於埔心鄉，也包含溪湖鎮西溪、東溪、頂庄、湳底、大庭、忠覺等6里。

彰化交流道特定區解編後，員林交流道特定區無下文，引起地方不滿。地方人士說，埔心鄉毗鄰員林市，靠近員林的埔心很繁榮，但特定區內不能任意興建建物，入夜後黑漆漆，妨礙發展。

鄉長張佩營表示，埔心鄉內的特定區面積大，長年限制發展，縣府2017年辦理都市計畫通盤檢討後，結論沒公告實施，鄉公所自籌經費，明年申請辦理通盤檢討，正式推動解編。