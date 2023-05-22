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台中捷運沿線臨時路權 即日起申請須實地會勘

中央社／ 台中22日電

台中捷運事故後，有市議員今天表示，有區公所拒絕相關吊車路權申請，另在塔吊的進場、拆除，應有標準化管理稽查作業，市府表示，中捷沿線臨時路權申請，須辦理實地會勘。

興富發位於台中市南屯區建案10日因吊臂掉落，導致台中捷運列車撞上，釀成1死10傷。台中市議會今天召開都建水業務質詢，藍、綠市議員都關心市府日後對於塔吊以及其他吊掛相關作業的申請程序。

國民黨台中市議員李中指出，依據建築及道路相關規則，民眾要進行吊車作業需向區公所申請；因日前文心路建築工地吊臂自高樓墜地，有承辦人員表示拿到使用執照前，拒絕相關申請案。公務機關依法受理相關申請案，現卻陷入杯弓蛇影，擔心後續恐有狀況就拒絕申請，呼籲勿因噎廢食。

民政局透過文字稿指出，因中捷事故，交通局重新檢討中捷沿線臨時路權申請流程，短暫期間暫緩受理。5月19日起，中捷沿線臨時路權申請必須辦理實地會勘，才得發給使用路權通知書。

民進黨市議員林德宇則說，根據土木技師建議，塔式吊車在拆除跟組立的過程是最危險，他列舉，101大樓興建時，遇到地震使得塔吊吊臂掉落造成死傷。台北市市府轉運站大樓進行拆除作業，也有塔吊的吊臂掉落造成死傷。

林德宇指出，市府應在建築工地管理上，關於塔吊何時進場、拆除，要有標準化的管理稽查作業，要以建案為主體來管理，全面替市民把關。

都發局長李正偉說，未來會加強工地稽核，除工地的塔吊作業應同步掌握，道路上的吊車也建議要有GPS，讓市府了解有無施工、有無申請。

民進黨市議員江肇國、蔡耀頡也指出，台74線快速道路自太平中山路匝道到北屯區太原匝道的路段，沿途多個建案出現7個塔吊吊臂，要是不慎掉落，是否會碰觸到74線快速道路。李正偉表示，有可能。

江肇國指出，未來，市府接受建案申請建照時，如何提前把關，應該要提出更好的精進、預防作為。副市長黃國榮表示，相關局處將進行討論，研議後續辦理方案。

台中捷運 路權 議員

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