台中「物調券大放送」 首波15萬份5月25日啟動

配合中央普發現金6000元，台中市政府將祭出30萬份「物調券大放送」，第1階段活動25日起跑，將發送15萬份，民眾可用現金100元兌換面額200元的物調券消費。

台中市政府經濟發展局新聞稿說明，市府將祭出30萬份物調券，第1階段25日至26日發放15萬份，民眾可用現金100元，兌換每份面額200元的物調券，每人每次至多兌換2份，使用時間為25日至28日。

經發局今天分別前往東區建國市場、北區一中商圈及西屯區逢甲夜市推出3場演練，透過實際發放演練，促使流程作業更順暢，減少活動當天民眾等候時間。

經發局長張峯源表示，演練過程除確認兌換處流暢度與正確性外，有關民眾排隊等候階段，會再加強現場宣導事項，例如每人每次至多兌換2份、盡量自備百元鈔、領取號碼牌後盡量不離開隊伍、注意手上現金是否為假鈔、號碼牌僅限當天有效，不能至隔日使用，以提高兌換品質。

張峯源指出，近來物價波動，民眾荷包縮水，為使庶民經濟復甦，配合這波中央普發現金機會，在台中市夜市、傳統市場及商圈共70個場域推出「物調券大放送」，民眾只要依各場域發放時間，都有機會兌換到200元物調券。

經發局提醒，各場域分配物調券數量不一，於活動期限內物調券視同現金，僅能於兌換場域使用；第2階段物調券亦不通用，民眾務必注意物調券使用規範，並於各階段使用時間內消費完畢；逾期或遺失不退費或補發，民眾須注意自身權益。