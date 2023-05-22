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台中公園綠地監視器僅2成多 市府：多管齊下維護安全

中央社／ 台中22日電

依據警政署統計，台中市公園刑事案件111年有71件，公園綠地監視器卻僅2.76%，市議員要求公園透明化。市府表示，封閉型公共領域開放是趨勢，會多管齊下，維護安全。

台中市議會今天召開都建水業務質詢，民進黨籍市議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達聯合質詢，他們表示，根據「台中市公園綠地策略藍圖」提到「台中公園將封閉的邊界圍牆拆除，使公園開放性與視覺穿透性增加，治安死角隨之減少」。可見公園透明度會影響民眾公共使用。

謝志忠指出，根據警政署公園刑事案件統計，台中市公園刑事案件發生數民國109年79件，110年82件，111年71件，其中最令人擔憂的傷害、妨害風化、性交猥褻等案件，109年26件、110年24件、111年28件，佔比非常高。

謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達都認為，市府應全面檢討公園的圍牆拆除，加設監視器，增加公園的透明性與安全度，減少治安死角，以保障市民的基本安全。

建設局長陳大田指出，不只公園，像是封閉型公共領域開放是潮流，全市目前只有9處公園有圍牆，會朝降低圍牆、退縮或透明化方式處理。監視器部分，會以內外方式共同處理，盤點人口多的地方加裝監視器、外圍路口請警方裝監視器或巡邏箱，必要重點公園有保全及相關民防。

南區樹德、健康公園內的涼亭，近日有民眾發現被工程用圍籬圍住，無法使用，經查市府為解決遊民問題的暫時因應作為。台中市議員江肇國指出，將涼亭用圍籬圍起來，直接變成小天地要求會同社會局、警察局，協助里長安置遊民。對此，陳大田表示，不是適當做法，會立即改善。

監視器 台中市 議員

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