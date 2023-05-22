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彰化縣鹿港區綜合行政大樓動土 2025年將成為城市新地標

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣第一棟同時整合警政、戶政、社政與衛政的鹿港區綜合行政大樓斥資2億6782萬元興建，今年彰化縣長王惠美等人主持動土典禮。圖／彰化縣政府提供
彰化縣第一棟同時整合警政、戶政、社政與衛政的鹿港區綜合行政大樓斥資2億6782萬元興建，今年彰化縣長王惠美等人主持動土典禮。圖／彰化縣政府提供

彰化縣第一棟同時整合警政、戶政、社政與衛政的鹿港區綜合行政大樓斥資2億6782萬元興建，今天舉行動土典禮，彰化縣長王惠美說，希望這幢綜合行政大樓，能從小到老都能照顧到，預計2025年底完工，將成為鹿港區城市新地標。

王惠美今天在動土典禮上感謝在立委陳秀寳協助下，向中央爭取補助經費1944萬元，縣府也在議長謝典林及議員們支持下，自籌2億4838萬，由縣府整合出福興鄉新生段機關用地，將興建地上5層樓的鹿港區綜合行政大樓，大樓位於福興鄉橋興街，近黃昏市場、停車場附近，未來將有4個局處、9個單位進駐。

王惠美說，整幢建築將結合鹿港老街獨有的紅磚特色及福興穀倉的老虎窗打造綜合行政大樓，規劃一樓為福興分駐所，二樓為福興鄉戶政事務所及福興分駐所共用，三樓為育兒親子館與公設民營托嬰中心，四樓是衛生局日間照顧中心，五樓為鹿港區家庭福利服務中心、身障輔具服務據點、志願服務資源整合推廣中心及幸福小舖實物銀行，期待從0歲到100歲以上，都能照顧到鄉親。

鹿港鎮長許志宏說，鹿港鎮緊臨福興鄉，鄉親們不管工作或是採購，都會彼此交流，相信綜合行政大樓完工後，會為鹿港福興地區帶來進步與繁榮；縣議員凃淑媚、福興鄉長蔣煙燈均認為，綜合大樓未來將會提供鄉親更方便的服務。

王惠美說，縣府也積極爭取中央「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」及「少子化友善育兒空間建設計畫」經費，已獲前瞻補助共18億多元，用於整合衛生局長照、日照、社會處公托、育兒親子館、家庭福利服務中心等衛福及社福空間，提供全方位的老少共融服務，目前縣內已規劃10處整合式社福大樓，也朝向一國中學區一日照目標。

彰化縣第一棟同時整合警政、戶政、社政與衛政的鹿港區綜合行政大樓斥資2億6782萬元興建，今天舉行動土典禮，將成為鹿港區城市新地標。圖／彰化縣政府提供
彰化縣第一棟同時整合警政、戶政、社政與衛政的鹿港區綜合行政大樓斥資2億6782萬元興建，今天舉行動土典禮，將成為鹿港區城市新地標。圖／彰化縣政府提供

鹿港 政大 王惠美

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