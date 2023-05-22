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竹山下坪有夏日賞荷景點 預計6月到10月會進入盛開期
進入賞荷季，南投縣內除中興新村荷花池外，在竹山鎮多年經營栽種下，也在下坪吊橋附近種植近兩千坪的荷花，打造荷花世界，今年開得比去年更加茂盛高大又漂亮，讓不少來到這運動的民眾，都被這樣的美景深深吸引，並拍照打卡，鎮公所表示，今年氣候穩定，荷花花期正常，預計6月到10月會進入盛開期。
下坪是竹山的後花園，原本就擁有近百年歷史的熱帶植物園，吊橋附近更有豐富的生態資源，讓這裡四季都有不同的風貌，成了當地居民運動的去處，先是垂枝女貞、緊接著荷花、睡蓮等，鎮公所努力打造一年四季不同面貌，不僅設有自行車步道景觀，來這邊可說一年四季都相當適合出遊。
鎮長陳東睦說，民眾有空不妨也能到下坪吊橋散步，沿途有美麗的風景還能享受在荷花田的清閒氣風，6月起不只會在下坪舉辦寫生、攝影活動比賽，更邀請各地好手一同前來參與，用快門拍下美麗的荷花風景，也用雙手繪出動人的下坪荷花田。
竹山鎮公所指出，6分地的水塘上種植上千株荷花，現在已經陸續開花，今年氣候穩定，荷花花期正常，預計端午節前後，6月至10月會進入盛開期；再搭配周邊規劃如熱帶植物園、焢番薯、由老街等行程，讓竹山更為豐富。
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