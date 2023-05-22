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議員批中市人行道不普及 建設局：普及率六都前段班

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員黃守達、王立任、張玉嬿今聯合質詢，要求市府改善行人步道空間。記者劉柏均／攝影
台中市議員黃守達、王立任、張玉嬿今聯合質詢，要求市府改善行人步道空間。記者劉柏均／攝影

企鵝妹徒步環台並開直播，但過程大多走在一般道路上，引外國民眾好奇「台灣沒有行人道嗎？」中市議員王立任指出，台中2021年行人道普及率為51.89%，六都第四，仍有進步空間；另無障礙通行需求人有很大比例，呼籲市府積極打造行人安全空間，翻轉行人地獄。

建設局長陳大田表示，依照市區道路及附屬設施設置要點，規定12米以上道路得設置人行道；據營建署統計，台中去年有人行道的道路長度為1839公里，道路總長度為2869公里，人行道普及率為64.09%，位於六都前段班。

台中市議會今都發、建設、水利業務質詢。王立任指出，台中人行道空間不足，造成多路段行人危險，現有資料中，台中市2020年51.9%六都第三，2021年51.89%六都第四來說，仍有進步空間。

王立任表示，現有部分行人道僅有30公分寬，更遭變電箱、電桿等「被消失」；以淨寬度而言，台中人行道小於1.25公尺38%、1.25至2.5公尺占43%、超過2.5公尺19%，仍有大比例行人道，不符合無障礙通行需求。

市議員張玉嬿說，學校圍牆緊鄰馬路也有不少例子，但牆外圍停滿汽車，僅剩狹窄步道，學童需人車爭道、安全堪慮，盼市府跨局處通盤檢討，要求通學步道打破「車道變窄很危險、沒空間設人行道」迷思，優先守護學生安全。

黃守達也指出，據交通局統計，目前全市累積畫設121處標線型人行道。標線型人行道僅需更改地上標線，條件限制少、施工成本低，易大量施作。但因缺乏實體分隔，常有汽機車違停、占用的情形，車流量高路段更常傳人車爭道狀況。

陳大田說，針對通學步道，建設局與教育局跨局處合作，過去四年已完成95所學校通學步道改善，改善長度逾32公里，現正持續與教育局合作，並協調原有人行步道較狹窄校園，協調退讓校地，如圍牆後退等，擴增步道。

陳大田也提到，去年已盤點人行道有障礙物的步道，目前已完成第一階段、100多處改善，現正進行第二、三階段；另標線型人行道部分，將與交通局整合盤點，先行勘查，下個會期提交評估報告。

人行道 教育局 台中市

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