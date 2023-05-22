彰化縣首棟4合1行政大樓動土 4局處9單位進駐

彰化縣首棟整合警政、戶政、社政、衛政的行政大樓今天在福興鄉動土，5層樓將有4局處9個單位進駐，包含警察分駐所、戶政事務所、親子館、托嬰中心、身障輔具據點、日照中心等。

彰化縣政府在福興鄉新生段、黃昏市場附近一塊機關用地規劃興建鹿港區綜合行政大樓，今天舉行動土典禮，縣長王惠美出席致詞表示，這是全縣首棟整合警政、戶政、社政、衛政的綜合行政大樓，行政業務及服務鄉親將更全面，預計民國114年12月底完工。

王惠美指出，工程經費感謝民進黨立委陳秀寳協助向中央爭取補助新台幣1944萬元，縣府則在議員支持下自籌2億4838萬5000元，共計2億6782萬5000元，由縣府整合出機關用地，總面積約1999平方公尺，將新建地上5層樓，規劃4局處、9個單位進駐。

王惠美說，結合鹿港老街紅磚及福興穀倉「老虎窗」特色，規劃1樓為彰化縣警察局鹿港分局福興分駐所，2樓福興鄉戶政事務所及福興分駐所，3樓育兒親子館與公設民營托嬰中心，4樓衛生局日照中心，5樓家庭福利服務中心、輔具服務據點、志願服務推廣中心等。

鹿港鎮長許志宏出席表示，鹿港鎮、福興鄉可說相當緊密，鄉親工作或採購都會彼此往來，相信行政大樓完工後將讓鹿港、福興地區更進步；福興鄉長蔣煙燈也說，期待已久的鹿港區綜合大樓終於動工，未來提供鹿港、福興鄉親更方便的政府機關服務。