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打通西屯任督二脈 中市府編9680萬拓寛漢翔路

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊大鋐要求市府加速延伸漢翔路與福林路，打通西屯路任督二脈。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊大鋐要求市府加速延伸漢翔路與福林路，打通西屯路任督二脈。記者陳秋雲／攝影

台中工業區上下班車流大，尖峰時段大塞。市議員楊大鋐指出，市政路延伸工程歷經三任市長終於動工，他表示，西屯區還有兩條中科的聯外道路，如漢翔路延伸與福林路延伸，希望市府逐年編預算辦理延伸工程。

建設局局長陳大田表示，漢翔路延伸部分，建設局會分階段推動，今年就74快速道路橋下，銜接漢翔路的環中路二段1036巷，已編列9680萬道路拓寬工程。另福林路延伸案，已啟動先期規劃，未來將逐期逐段推動。

楊大鋐表示，市政路延伸是解決台中工業區一大進展，他提醒市府不能因此自滿，中科的聯外道路目前西屯還有兩條路沒有打通，分別是「漢翔路延伸至環中路」、「福林路延伸至中科路」。

楊大鋐說，每逢上下班西屯區道路嚴重壅塞，目前打通任督二脈「只聞樓梯響不其影」，地方民眾都很關心市府是否會做？

楊大鋐另要求建設局應檢討惠來溪既有陸橋新設行人便橋，福上巷255弄銜接惠來路的逢甲一號橋至今尚未設置，造成不便。

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