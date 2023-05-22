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中捷沿線暫停塔吊作業遭批因噎廢食 市府：須實地會勘

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府暫緩受理捷運沿線吊車作業，市議員李中認為因噎廢食。記者陳秋雲／攝影
台中市政府暫緩受理捷運沿線吊車作業，市議員李中認為因噎廢食。記者陳秋雲／攝影

興富發台中建築工地塔吊臂砸中捷事件，市議員李中指出，此案引發公所「寒蟬效應」拒絕相關申請，建議建設局與各區公所溝通，莫因噎廢食，影響建築、招牌、廣告看板等吊車路權申請。

李中指出，依據建築法及台中道路安全自治條例相關規定，進行吊車作業須向區公所申請。但因興富發文心路建築工地吊臂自高樓砸進中捷軌道，造成1死10傷案，讓各區公所被嚇到，公所承辦人員表示在拿到使用執照前，拒絕相關申請案。

李中表示，公務機關依法要受理相關申請案，現在陷入杯弓蛇影情境，就拒絕申請，他請建設局和區公所好好溝通，不要因噎廢食。

民政局表示，交通局委託各區公所受理臨時使用道路施工申請，規定施工期在3天內的案件由區公所受理。

因中捷1死10傷案，交通局重新檢討中捷沿線臨時路權申請流程，短期間暫緩受理，交通局5月19日通知各區公所，日後中捷沿線臨時路權申請必須辦理實地會勘，才得發給使用路權通知書。

民政局指出，興建中建築物因占用道路施工期間較長，依規定需提交通維持計畫到交通局審查，不適用臨時路權申請，僅已取得使用執照房屋得申請臨時路權，其中又分為3天內小範圍者由區公所受理，超過3天或封閉道路影響層面廣的案件，由交通局受理。

路權 中捷 建築 興富發

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