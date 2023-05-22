中市公園3年刑案平均77件 議員：設監視器拆圍牆減死角

公園是民眾休閒去處，民進黨台中市議員統計，公園刑案發生數3年來各發生79件、82件、71件，其中妨害風化維持在24至28件。全市1085座公園僅30座監視器，要求增設監視器並降低公園圍牆、透明化，讓市民安心使用。

建設局長陳大田指出，不只公園，封閉型公共區域開放是趨勢，市府會朝降低圍牆、退縮或透明化方式處理，另請公園管理科及養工處推動。

針對監視器的部分，會以內外方式共同處理，盤點人口多的地方加裝監視器、外圍路口請警方裝監視器或巡邏箱，必要重點公園有保全及相關民防，達到安全環境。

根據警政署統計，台中市公園刑案數2020年發生79件，2021年發生82件，2022年發生71件，其中最令人擔憂的傷害、妨害風化、性交猥褻等案件比例不低。2020年發生26件、2021年發生24件、2022年發生28件。

議員謝志忠提到，根據建設局的統計資料，台中市的公園與綠地有1085座，已裝設監視器的公園有30座，比例僅2.76％。根據警察局公園刑事案件的發生數，其中婦幼的安全相關案件的比例佔最高

謝志忠指出，根據「台中市公園綠地策略藍圖」提到「台中公園將封閉的邊界圍牆拆除，使公園開放性與視覺穿透性增加，治安死角隨之減少」，除了廣設監視器，另拆圍牆增加公園透明度，減少治安死角。