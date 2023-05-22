蔡其昌爭取4000多萬路平經費 改善大甲多條主要幹道路況

台中市大甲區新政路、慈德路、中山路二段、北堤東路、三民路、德興路及民權路等道路，為大甲主要幹道，使用需求量大，現有瀝青混凝土路面有基礎明顯沉陷、年久失修、局部龜裂破損等情形，立法院副院長蔡其昌已爭取到4000多萬元經費改善，他和相關單位今天會勘，主要工程預計今年底完工。

立法院副院長蔡其昌今天邀內政部營建署、台中市議員施志昌、大甲區公所、大甲區文武里、平安里、孔門里、順天里、太白里、孟春里等里辦公處會勘，爭取中央前瞻計畫經費共4331萬元進行3 件道路改善及人行環境品質提升改善工程，確保當地行車及行人安全，提升大甲區道路品質。

蔡其昌表示，今天會勘爭取近4500萬的經費，將在大甲進行多條道路改善工程，計畫除將道路整平、孔蓋下地，讓開車、騎車的民眾更安全，也會做人行環境的調整、增設人行道等一併處理，讓搭公車的民眾能走在人行道上，避免人車搶道的險象發生。

這次計畫主要路段在日南慈德路、中山路及北堤東路外，也有大甲街上的三民路、德興路及新政路，由公所提報，他去中央爭取預算回來建設地方，預計今年年底完工。

中市議員施志昌說，感謝立法院副院長蔡其昌，今天再度召集各單位會勘大甲區多條道路，主要都是人口密集的住宅區、使用頻繁，這幾年副院長蔡其昌爭取營建署補助經費進行，除路平整建，在地方權責的劃設標線上也特別要注意，在不影響法規的情況下，希望標線盡量依地方需求劃設，讓行車安全及人行環境的安全能夠獲得改善，都趁這次機會一併規畫設計完成。

內政部營建署中區工程處隊長黃永興指出，今天會勘的三件計畫為，大甲區三民路、德興路及民權路道路改善工程，經費1896 萬元；大甲區慈德路、中山路二段及北堤東路道路改善工程，經費1970 萬元、大甲區新政路道路改善工程改善工程，經費465 萬元，計畫總經費共4331 萬元，由中央營建署及地方政府各負擔50%經費，期盼完工後能帶給鄉親安全、好走的新路。