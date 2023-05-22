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「日落村」小學行銷博士蔥 網拍收入自助助人
彰化縣竹塘鄉被中央列為「日落村」，人口逐年遞減難回升，竹塘土庫國小力拚教學特色保住學生來源，今年元月起種蔬菜作為課程特色，第一批蔬菜是適合春夏兩季食用的青蔥，今天採收後透過網路行銷「博士蔥」，小朋友充滿期待，希望都市的叔叔、伯伯、阿姨網購，幫助他們完成自助助人的願望。
土庫國小不是唯一有食農教育產品的小學，二林鎮香田國小稻田有香田米，以農業發展特色課程的有二林鎮廣興國小香草園，都是用特色課程招生有成的偏鄉小學。今天土庫國小四年級9名學童採收「耕莘園」青蔥都相當興奮，嘰嘰喳喳討論要做什麼料理。
四年級班導師施瑋綝說，今年元月種蔥曾採一次，中年級15名小朋友分組作菜，做出蔥油拌麵、蔥雞湯、蔥炸蛋，自己做的吃起來格外津津有味，這次將再與小朋友討論青蔥菜單。
小朋友種蔥、採蔥都很有成就感。從新北市轉學回鄉的劉姓學童表示，先前就讀的學校有2000多名小朋友，土庫國小小朋友43人，跟以前的學校相比，土庫學生很少、很少，人少有人少的好處，他學會種青蔥，採收時感到快樂，如果在以前的學校沒這樣機會。
詹姓學童說，他的伯父是農夫，他家裡製作麵線，都從事跟農業有關的工作，他長大後也想務農，不想去大都市發展，「那裡人太多，很擠。」
「國家推動地方創生，土庫國小不只發展食農課程，也要做小小地方創生。」校長王聖賢說，種蔬菜的耕莘園搭建經費來自地方企業全力贊助，今天和未來採收的蔬菜都上網銷售，小朋友已拍片上網行銷，部分收入留作購買種苗和肥料的費用，其餘捐給慈善機構，希望社會大眾幫小朋友完成自助助人的心願。
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