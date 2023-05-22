松鶴部落土石流區20年限制多 議員：如不改遷村算了！

台中市和平區博愛里松鶴部落劃定「土石流潛勢區域」至今已20年，市員古秀英指出，因範圍過大， 阻礙地方發展。她說，部落年輕人也想返鄉札根，但處處設限，她要求市府適度鬆綁。水利局長范世億說，每5年一次通盤檢討，最近剛檢討過，為了安全，範圍仍不變。他會向中央建議，納入地方意見。

和平區的松鶴部落鄰近谷關觀光區，但從921地震、72水災生成野溪，每有大雨水災造成部落嚴重災情，中央水利署委託市府水利局通盤檢討，市府將部落及鄰近土地均劃定為土石潛勢區，至今已20年。

古秀英說，20年來居民都住在部落，經歷極端氣候，為了生存，對當地的自然條件瞭若指掌，但不論中央或地方政府通盤檢討均未納入地方居民的意見，導致大部分用地遭限制運用，建設與經濟停滯不前，她建議水利局向中央權責機構建議重新檢討， 才能吸引更多年輕人返鄉。

古秀英說，通盤檢討的結論，松鶴一溪與二溪兩區經由長期水土保持，土砂災害己逐年減緩，應適度縮小限制範圍，如果這麼危險，乾脆遷村算了。

水利局長范世億說，松鶴部落每5年通盤檢討一次，市府已辦理第2次五年通盤檢討，松鶴一溪與二溪是土石流特定水土保持區，依水保法第18條第2項規定，潛勢區範圍目前仍未改，因潛藏危險因子仍未消除。范世億透露，每次開會人員出席並不踴躍，他會向中央反映，納入地方意見。並加強觀察重大砂災後的現況，持續監測，以確保安全。