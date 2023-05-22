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南投國姓驛站確定要拆了！5月底歇業將拆屋還地

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓福龜村國姓驛站。本報資料照片
南投國姓福龜村國姓驛站。本報資料照片

南投國姓福龜村國姓驛站是木造建築，921地震後興建營運至今逾20年，因結構老舊腐朽受損，承租業者決定今年5月租約到期不再續約，南投縣政府表示，該驛站木造結構不穩定，已難以修復，且所在地是向民眾租地興建，評估後將拆屋還地。

國姓鄉公所指出，國姓驛站鄰近國道6號國姓交流道、位在台14線中潭公路旁，於921地震後興建，當時由鄉內外商牽線俄羅斯，俄方視地方重建需求捐贈大量原木，除協助縣府重新興建中小學，當時也租地打造極具俄羅斯風格的國姓驛站。

隨地方觀光發展，國姓驛站不僅是農特產展售據點，也是供遊客諮詢的旅遊服務中心，縣府曾委託國姓鄉農會、國姓鄉公所管理，目前委外由在地咖啡業者承租經營，自興建後營運至今已逾20年，成為進入國姓鄉的門面及地標。

只不過，台灣多雨，國姓驛站難敵潮濕氣候，木造建築老舊且遭蟲蛀，屋頂多處漏水、建築支柱腐蝕，整修維護仍難恢復，有安全疑慮；另驛站所在地非公有地，每年得付租金。近期傳出承租業者5月合約到期不再續租，該驛站將拆屋還地。

對此，國姓鄉公所表示，向承租業者了解後確定不再續租將歇業，而木造建物若無法修復將面臨報廢拆除命運，但國姓驛站在地經營逾20年是國姓鄉的門面，並提供農特產促銷、觀光旅遊等服務，因此公所仍盼能爭取驛站持續維持運作。

縣府農業處則表示，經評估，國姓驛站的木構建築已不穩定，且難以修復，因此將在今年5月底租約到期後拆屋還地。唯該驛站是進入國姓鄉的入口地標，並提供遊憩服務，將再與地方公所討論，後續是否需再規畫相關場域支應民眾需求。

建築 俄羅斯

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