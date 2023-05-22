潭子500戶淹水元凶竟是違建 中市府：農田署將移送

台中市潭子區雅豐街、大豐路遇大雨就淹水問題，水利局投入2600萬元整治四尺八分線水圳，卻未拆除水道上的違建。市議員吳呈賢質疑水利局對影響通水的便橋及鐵皮屋視而不見，難道還要幫違章工廠修復違建便橋，無法解決水患，500多戶居民難安。

水利局長范世億表示，這條水圳是農田水利署權管，5月1日已發文通知，因當地居民拒拆違章便橋，不排處移送法院。

吳呈賢說，四尺八分線水流經潭子區大豐及東寶兩里，雨勢稍大即溢堤，長期造成雅豐街、大豐路淹水，影響500多戶居民。市府水利局為此投入2600萬元整治，包括雅豐街路橋改建、道路側溝改善、護岸加高、單岸拓寬改善、固床工拆除改建倒伏閘門等。

吳呈賢指出，審計部在2020年糾正，四尺八分線及十一張圳有多處被民眾占用蓋房或搭建便橋等，影響通水防洪功能。水圳溝渠應維持斷面暢通，但多處水道雙邊遭民眾占用蓋鐵皮屋，甚至在水道上架設鋼梁並堆置烤漆浪板等雜物、搭建便橋，攔阻樹枝雜草垃圾造成河道阻塞，水流宣洩不及，影響居民生命財產安全。

吳呈賢質疑，水利局投入2600萬元整治四尺八分線，卻未拆除影響通水的違建，難道還要幫違章工廠修復便橋？