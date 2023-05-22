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小黃未保旅客險 6月15日起最高罰3萬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市政府交通局提醒計程車業者，盡速投保旅客責任險。圖／交通局提供
台中市政府交通局提醒計程車業者，盡速投保旅客責任險。圖／交通局提供

交通部公告自今年6月15日起，計程車客運業應投保每名乘客150萬元以上旅客責任險。台中市政府交通局表示，全市有8248輛計程車，推估約4000輛未投保，呼籲業者盡速投保，若違法最高可處3萬元罰鍰。

交通局長葉昭甫指出，以往未規定計程車客運業強制要求投保旅客責任險，致事故發生時，乘客求助無門或造成駕駛人理賠重大負擔。立法院去年三讀通過公路法修正條文，經1年宣導期，交通部日前公告計程車客運業應投保每名乘客150萬元以上旅客責任險，自今年6月15日生效。

葉昭甫說，直轄市政府管轄的市區客運業、在中央管轄的公路汽車客運業、遊覽車客運業均有法律明文規定強制業者投保旅客責任險，此次公告計程車客運業，含車行、合作社、個人車行、榮車，均應投保。

交通局指出，依據交通部2021年10月的統計資料，約有49%的計程車未投保旅客責任險，台中市現有8248輛換算，約4000多輛計程車未投保，屆時計程車若未依規定投保，將處罰3000元至3萬元罰鍰，提醒計程車客運業盡速完成投保作業，以免受罰。

計程車 交通部

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