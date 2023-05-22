南投「台灣好行」 7月新增3路線

南投現有日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、埔里、集集等7條台灣好行路線，縣府表示，今年7月再新增日月潭溪頭、雙龍、瑞龍瀑布等3路線，另預計8月推出交通暢遊卡，「南投縣多元公共運輸整合服務平台」則將於9月上線服務。

縣府指出，南投縣為觀光大縣，境內景區交通仰賴「台灣好行」提供景點接駁服務，經逐年向中央爭取，縣內目前已有7條路線。今年3月再獲交通部觀光局核定補助180萬元建置公用運輸服務設施，核定部分路線客運公司營運補貼，辦理新路線班次、串遊路線及景點招呼站等規畫設置，今年7月將再增加日月潭溪頭、雙龍及瑞龍瀑布等3條新路線。

觀光處表示，台灣好行在南投已形成綿密路網，為此爭取補助建置「南投縣多元公共運輸整合服務平台」，預定9月上線，同時為因應國際旅客需求，預計在8月推出3天內可無限次數搭乘的「交通暢遊卡」，南投觀光旅運將能升級。

此外，縣府也將再向觀光局爭取由台中高鐵站出發，經草屯鎮九九峰周邊景點、泰雅渡假村及惠蓀林場的「北港溪線」；以及經中興新村、南投市觀光工廠群前往松柏嶺的「八卦山休閒線」，希望能再強化南投觀光景點接駁服務。

縣府表示，為鼓勵搭乘公共運輸，交通部觀光局推出「台灣好行票價優惠」，凡持電子票證搭乘台灣好行路線，不分平假日享半價優惠，南投現有7路線及7月將上路的3條路線均有納入，活動至2025年8月31日，民眾可多加利用。