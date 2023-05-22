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男子扔鼠進水溝 挨罰1200元
彰化市一名男子最近將一隻老鼠丟進水溝，被彰化縣環保局科技執法蒐證，開罰1200元，他辯稱是「放生」老鼠，數度提出申訴。但環保局表示，「只要是將喪失功能、不要的東西丟棄」，不管是否為活體，都視為丟棄廢棄物處罰。
環保局指出，隨手丟拉圾及煙蒂、隨地便溺、張貼小廣告等行為，都視為亂丟廢棄物，這些行為別以為神不知鬼不覺，其實在縣轄國道交流道、快速道路匝道、重要道路、溝渠堤岸及海岸沿線、公墓等易遭亂丟垃圾熱區，環保局都運用移動式監視器24小時錄影蒐證，就像「天眼」般無所遁形。
環保局統計，亂丟垃圾依違反廢棄物清理法可處1200元至6000元罰鍰，彰化去年裁罰共1736件，違規者常是用路人停等紅燈時，搖下車窗亂丟垃圾。
其中，比較特殊個案是彰化市一名男子今年4月底在學校抓到一隻老鼠，用疑似塑膠袋將牠包起來，騎機車載往水溝丟棄，卻被監視器逮個正著，依車牌追出身分，環保局開罰1200元，他多次提起申訴，強調是將老鼠放生，不是丟垃圾。
環保局表示，「只要是丟棄喪失功能、不要的東西」，不管是否活體，都視為丟棄廢棄物，像任意丟棄病雞，也同樣違法。
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