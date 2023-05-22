台中大樓愈蓋愈高 議員關切消防

台中市因細部計畫建築高度比設限，超高大樓不多，但近20年來重劃盛行，加上工商發展與人口紅利，40層以上大樓如雨後春筍，興富發惠國段建築甚至高達地上63層樓；市議員關切台中市是否採購可爬升20層樓高的「火鳳凰」雲梯車，也要求市府加強稽查複檢高樓灑水消防設備。

消防局長孫福佑表示，台中市現有雲梯消防車21輛，去年新採購一輛50公尺雲梯車，可因應高樓救災，預計今年7月交車，至於高樓灑水消防設備，消防局每年定期消防安檢，但未複檢。副市長王育敏表示，因人力因素，複檢在執行上有困難，市府會向消防署反映。

建築法規定，建築高度比採取1比3.6，也就是60公尺的道路，建築最高僅能蓋到216公尺，原台中市約於1989年已有「土地使用分區管制要點」規定，要求商業區1比2，60公尺最高僅能蓋到120公尺，住宅區1比1.5，比中央更嚴格，訂定目的是因地制宜，不要讓高樓過於密集，失去在地特色。

縣市合併後，胡志強市府為落實都市計畫法法制體系，訂定「都市計畫法台中市施行自治條例」，延續相關規定，2014年公布實施，台中各地超高樓並不多見。

不過，因近20年來重劃盛行，道路越來越寬廣，建商依高度比再加上退縮，建築因此越蓋越高，光是西屯區目前將近完工、等審建照、進入環評的40層以上高樓至少7棟，集中在台灣大道到市政路之間。包括台中捷運市府站聯開宅地上43層；興富發惠國段63層、兩大百貨之間的允將建設40層、豐邑塔53層樓、聯聚中維42層、豐邑市政路商辦46層、台中之鑽38層。

議員林祈烽指出，台中市有54棟超過120公尺的高樓，其中3分之2約36棟都在西屯區，但整個西屯區消防大隊卻只配備有一部50公尺的雲梯消防車，超高樓層的消防救災要怎麼處理？

消防局長孫福佑指出，已再採購一輛50公尺雲梯車，不過雲梯車越高，所需道路路幅會越大，高樓層建築如發生火災，主要靠室內的消防栓和撒水頭自救，消防員再利用緊急升降梯抵達火警現場的下兩層樓進行救災。