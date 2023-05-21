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台中大里德芳路一段拓寬 市府：分段持續爭取中央補助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員張芬郁今質疑，大里區德芳路一段拓寬延宕多年，是虛晃一招？圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁今質疑，大里區德芳路一段拓寬延宕多年，是虛晃一招？圖／張芬郁提供

台中市議員張芬郁今質疑，大里區德芳路一段拓寬延宕多年，拓寬經費逐年增加，建設局以分階段拓寬進行，上月提報內政部爭取補助，卻未配合編列用地預算，是虛晃一招？

市政府建設局說，「大里區德芳路一段(中興路2段至東榮路)拓寬工程」長約310公尺、寬10公尺，概估所需工程及用地總經費約3億6千萬元；因所需經費龐大，前於2017年提報內政部核定納入「104-107年生活圈道路交通系統建設計畫」補助，後又延長至2021年，但因需配合拆遷或部分拆除住戶(不含光榮國中)達46戶，拆遷規模龐大，至前市府時期未推動，也未編列經費。

建設局說，市長盧秀燕上任後傾聽地方聲音，積極與地方研擬先就東榮路至光榮街段拓寬，所需經費約1億2850萬元，2021年已再提報內政部爭取「111-116年生活圈道路交通系統建設計畫」補助，但未獲中央核列補助，將持續爭取經費辦理。

另外，建設局也以總經費向內政部提案爭取，包含所需工程及用地費，營建署對於用地費補助已有評估，若經核定納入生活圈計畫補助，將依核定推動期程，籌措地方配合款積極辦理。

張芬郁指出，德芳路一段（中興路二段至東榮路）長約340公尺，在50年前公告實施的大里都市計畫就劃定為10米計畫道路，卻遲未拓寬，目前僅5至6米造成會車不便，還衍生中興路、德芳路和日新路交叉路口險象環生，居民對拓寬該路段早有共識。

她表示，2010年縣市合併前，該路段拓寬經費估計8千萬，至今已暴漲為3.6億，拖愈久經費愈高，2015年她擔任市議員，當時副市長林陵三現勘後，拍板爭取內政部生活圈道路補助，市府也編列預算，預計最快2017年可完工，但最後希望落空。

內政部 台中市 盧秀燕

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