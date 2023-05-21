超可愛！南投埔里公仔樂園 竟出自剪黏匠師之手

南投埔里傳統剪黏匠師許富順將水泥雕塑結合彩繪，以老虎、貓、柴犬等動物為主題創作超多水泥彩繪公仔，日前因工作室整修，將公仔作品移放至庭院，猶如公仔樂園，更因模樣超級萌，極富童趣，吸引民眾前去拍照打卡，成地方新亮點。

文史工作者潘樵指出，近期騎自行車探索房里里，發現當地房里路一處三合院矮牆上，放置許多可愛的動物公仔，包含老虎、貓、柴犬、恐龍等造型，動作表情不一，模樣逗趣可愛，散發濃濃童趣，經了解，竟是出自剪黏匠師許富順之手。

今年56歲的許富順是文化部認證的傳統剪黏匠師，平時從事寺廟建築裝飾工藝，須按傳統古法為廟宇雕樑畫棟，施作工序繁複，絲毫馬虎不得；但他閒暇之餘卻是跳脫傳統框架，就愛動手玩創意，將水泥雕塑結合彩繪製作水泥彩繪公仔。

許富順說，水泥彩繪公仔的創作方式與剪黏工藝完全不同，須先用保麗龍雕塑外型，依比例將水泥、砂、水等調勻後上至保麗龍打底，待其乾燥再塗一層不同比例的水泥砂漿，完成後確認未龜裂，再以水泥漆上色，每件作品約需10至14天。

他提到，他先前也曾為埔里在地景點鯉魚潭的七大穴位製作公仔，近年創作自娛的水泥彩繪公仔約達20座，只是過去都是放在住家工作室內，這陣子因工作室整修，才會暫時移往室外，未料引發關注，並頗受歡迎，甚至有人願意出價購買。