中市府推水上活動親子同歡 系列活動日期看這裡
台中市政府運動局推廣安全水域運動知識，一連兩天周休在康橋水域舉辦「運動i台灣2.0計畫-全民水上運動嘉年華休閒活動」，免費開放體驗獨木舟運動，親子同樂，河畔一片歡笑聲。
運動局說明，台中市積極推動水上運動及游泳等系列活動，陸續在5月27、28日在康橋水域舉行「運動i台灣2.0計畫-獨木舟體驗活動」、6月18日在豐原區葫蘆墩公園舉辦「龍舟暨獨木舟體驗營」、7月15日辦理立式划槳等多樣化選擇，更多資訊可至「i運動資訊平台-活動專區」( https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx )查詢。
今天在康橋水域舉辦水上運動嘉年華，親子報名踴躍。活動現場可體驗獨木舟的樂趣外，教練現場指導，從救生衣穿著、遇到溺水的呼救及操作舟艇等，參加民眾不但體驗水域運動，對水域防溺有更進一步的認識。
運動局長李昱叡說，在室內水域部分，結合企業辦理「運動i台灣2.0計畫-救溺勇士就是我、小小救生員活動」，藉有趣活動，教導大、小朋友防溺、救溺觀念，從小扎根學習。
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