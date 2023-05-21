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豐原三陽公園客庄禾埕多功能場域落成 使用不受天氣影響

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區三陽公園客庄禾埕多功能場域今天落成啟用。記者游振昇／攝影
台中市豐原區三陽公園客庄禾埕多功能場域今天落成啟用。記者游振昇／攝影

台中市豐原區三陽公園客庄禾埕多功能場域今天落成啟用，這是台中市第3座不受天候影響的優質運動休閒環境與多功能集會空間，工程經費2700萬元，中央補助85%、市府自籌15%。

台中市客委會主委江俊龍表示，台中市大山城地區有10幾萬的客家人口，到目前到止還沒有一座客家文化中心，市府正細部設計中，爭取中央補助，希望未來能建設地方、繁榮地方。

立委江啟臣表示，三陽運動公園客家禾埕場域可以遮風擋雨，不只可運動，更讓市民有多功能的集會所可以使用，他說這是這兩年客委會用得最好的預算，花得最省、最實際，他目前已再尋好一個處所，將再爭取設置，如果里長發現里內有好的地點，也歡迎提出爭取。

江啟臣表示，客家禾埕就是稻埕，早期是曬稻穀地方，現在成大家玩的地方，將文化、活動、運動、休閒生活融合在一起，豐原區是客家人比較集中的地方，約4分之1的區民是客家人，他將持續爭取經費，興建客家禾埕場域。

行政院客家事務委員會副主委范佐銘表示，客委會共補助全台興建19座客家禾埕場域，台中市3座已全部完工，執行率百分之百。

台中市客家事務委員會主委江俊龍表示，台中市興建的客家禾埕場域（風雨球場）共3座，為東勢中山國小、新社復盛環保公園旁及豐原三陽公園，使用率非常好，東勢中山國小客家禾埕場域除舉辦籃球比賽，小朋友可以在那裡踢踺子、打躲避球，也曾辦理夜間電影院及親子活動；新社復盛環保公園旁的客家禾埕場域，不管白天夜間都有很多青少年在那裡打籃球；豐原三陽公園經地方人士會勘決定，當成客家文化發展的重要地點。

豐原區公所簡報指出，三陽運動公園的客庄禾埕，以圓弧頂蓋為特色，空間的設計包括綜合球場、停車場與周邊景觀綠美化，提供區域內長者及孩童更安全的活動學習場所及友善樂齡環境。

台中市 運動 客委會

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